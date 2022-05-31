https://arabic.sputniknews.com/20220531/سلطات-خيرسون-سيحصل-استفتاء-يؤيد-الانضمام-لروسيا-1062927504.html
سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا
سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا
صرح نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الثلاثاء، أن منطقة خيرسون ستصبح روسية في المستقبل القريب. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:17+0000
2022-05-31T13:17+0000
2022-05-31T13:17+0000
العالم
روسيا
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ووفقًا له، عند إجراء استفتاء في المنطقة، سيصوت 60-70% على الأقل للانضمام إلى روسيا.وأكد ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه كان يتلقى تهديدات من أوكرانيا، قائلا: "أنا شخصيا أتلقى تهديدات".خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا
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صرح نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الثلاثاء، أن منطقة خيرسون ستصبح روسية في المستقبل القريب.
ووفقًا له، عند إجراء استفتاء في المنطقة، سيصوت 60-70% على الأقل للانضمام إلى روسيا.
وأكد ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه كان يتلقى تهديدات من أوكرانيا، قائلا: "أنا شخصيا أتلقى تهديدات".
خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.