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سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا
سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا
صرح نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الثلاثاء، أن منطقة خيرسون ستصبح روسية في المستقبل القريب. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:17+0000
2022-05-31T13:17+0000
العالم
روسيا
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ووفقًا له، عند إجراء استفتاء في المنطقة، سيصوت 60-70% على الأقل للانضمام إلى روسيا.وأكد ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه كان يتلقى تهديدات من أوكرانيا، قائلا: "أنا شخصيا أتلقى تهديدات".خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سلطات خيرسون: سيحصل استفتاء يؤيد الانضمام لروسيا

13:17 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022، سكانًا محليين في أحد شوارع خيرسون، وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية المستمرة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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صرح نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الثلاثاء، أن منطقة خيرسون ستصبح روسية في المستقبل القريب.
ووفقًا له، عند إجراء استفتاء في المنطقة، سيصوت 60-70% على الأقل للانضمام إلى روسيا.
وأكد ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك" أنه كان يتلقى تهديدات من أوكرانيا، قائلا: "أنا شخصيا أتلقى تهديدات".
خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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