عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/سلطات-مقاطعة-خيرسون-ترفض-اعتبار-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-1062911053.html
سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا
سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا
صرح مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أن سلطات المقاطعة ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا للجمهورية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:43+0000
2022-05-31T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062910891_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_4586b291619bd3b993c98842dde7ed3f.jpg
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك":وأشار إلى أن زيلينسكي ينطق بما يمليه عليه رعاته الغربيون.وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام زيلينسكي بمساعدة القوات الروسية التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يتعرضون لاعتداءات وقصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062910891_138:0:1001:647_1920x0_80_0_0_ba7b02ff99c415dc812c2c02a7b0ba65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

06:43 GMT 31.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمبنى بلدية خيرسون
مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أن سلطات المقاطعة ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا للجمهورية.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك":
لا يمكن أن يُسمى زيلينسكي برئيس أوكرانيا، فهو رئيس عملاء الغرب الذين تم بمساعدتهم إنشاء ما يشبه الرايخ الثالث في أوكرانيا.
وأشار إلى أن زيلينسكي ينطق بما يمليه عليه رعاته الغربيون.
وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام زيلينسكي بمساعدة القوات الروسية التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يتعرضون لاعتداءات وقصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала