https://arabic.sputniknews.com/20220531/سلطات-مقاطعة-خيرسون-ترفض-اعتبار-زيلينسكي-رئيسا-لأوكرانيا-1062911053.html
سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا
سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا
صرح مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أن سلطات المقاطعة ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا للجمهورية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:43+0000
2022-05-31T06:43+0000
2022-05-31T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك":وأشار إلى أن زيلينسكي ينطق بما يمليه عليه رعاته الغربيون.وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام زيلينسكي بمساعدة القوات الروسية التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يتعرضون لاعتداءات وقصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سلطات مقاطعة خيرسون ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا
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صرح مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أن سلطات المقاطعة ترفض اعتبار زيلينسكي رئيسا للجمهورية.
وقال
كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك":
لا يمكن أن يُسمى زيلينسكي برئيس أوكرانيا، فهو رئيس عملاء الغرب الذين تم بمساعدتهم إنشاء ما يشبه الرايخ الثالث في أوكرانيا.
وأشار إلى أن زيلينسكي ينطق بما يمليه عليه رعاته الغربيون.
وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية لنظام زيلينسكي بمساعدة القوات الروسية التي بدأت، في 24 فبراير/شباط الماضي، عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية لسكان جنوب شرقي أوكرانيا الذين يتعرضون لاعتداءات وقصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.