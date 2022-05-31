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https://arabic.sputniknews.com/20220531/صحيفة-روسيا-تنتصر-في-معركة-الروبل-1062925594.html
صحيفة: روسيا تنتصر في معركة الروبل
صحيفة: روسيا تنتصر في معركة الروبل
انتصرت روسيا في معركة الدفاع عن الروبل على خلفية العديد من العقوبات بفضل الإجراءات المهنية، حسبما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:16+0000
2022-05-31T12:16+0000
اقتصاد
الروبل
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وذكرت الصحيفة: "على الرغم من العقوبات غير المسبوقة، فإن سقوط الروبل لم يدم طويلاً. لقد أصبح من أقوى العملات في العالم. حدث هذا بفضل خوض الحرب الدفاعية بكفاءة".يشير المقال إلى أن الروبل لم يستعيد مراكزه المفقودة فحسب، بل تعزز أيضًا بأكثر من 30%، ليصبح عملة الأسواق الناشئة. لفت المنشور الانتباه أيضًا إلى أن تعزيز الروبل حدث حتى على الرغم من الزيادة في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.في وقت سابق، في 28 مايو/ أيار، وصفت قناة CBS التلفزيونية الأمريكية الروبل بأنه أكثر العملات استقرارًا وفعالية هذا العام.قبل ذلك، في 25 مايو، انخفض الدولار إلى ما دون 56 روبلا لأول مرة منذ فبراير/ شباط 2018، وانخفض اليورو إلى ما دون 58 روبلا لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2015.
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اقتصاد, الروبل

صحيفة: روسيا تنتصر في معركة الروبل

12:16 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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انتصرت روسيا في معركة الدفاع عن الروبل على خلفية العديد من العقوبات بفضل الإجراءات المهنية، حسبما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية.
وذكرت الصحيفة: "على الرغم من العقوبات غير المسبوقة، فإن سقوط الروبل لم يدم طويلاً. لقد أصبح من أقوى العملات في العالم. حدث هذا بفضل خوض الحرب الدفاعية بكفاءة".
يشير المقال إلى أن الروبل لم يستعيد مراكزه المفقودة فحسب، بل تعزز أيضًا بأكثر من 30%، ليصبح عملة الأسواق الناشئة. لفت المنشور الانتباه أيضًا إلى أن تعزيز الروبل حدث حتى على الرغم من الزيادة في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
في وقت سابق، في 28 مايو/ أيار، وصفت قناة CBS التلفزيونية الأمريكية الروبل بأنه أكثر العملات استقرارًا وفعالية هذا العام.
قبل ذلك، في 25 مايو، انخفض الدولار إلى ما دون 56 روبلا لأول مرة منذ فبراير/ شباط 2018، وانخفض اليورو إلى ما دون 58 روبلا لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2015.
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