https://arabic.sputniknews.com/20220531/غازبروم-توقف-إمدادات-الغاز-إلى-شركتين-أوروبيتين-اعتبارا-من-الغد--1062935676.html
"غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى شركتين أوروبيتين اعتبارا من الغد
"غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى شركتين أوروبيتين اعتبارا من الغد
أعلنت شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف، بدءا من الغد، الأول من حزيران/ يونيو، عمليات التسليم إلى "شل إنرجي أوروبا" في ألمانيا وإلى "أورستيد"... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T16:32+0000
2022-05-31T16:32+0000
2022-05-31T16:32+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
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وجاء في بيان الشركة : "أبلغت شركة "أورستيد" الدنماركية شركة "غازبروم اكسبورت"، بأنها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز الموردة بالروبل ... ولا تنوي شركة "شل إنرجي أوروبا"... سداد المدفوعات بموجب عقد توريد الغاز إلى ألمانيا في الروبل".وأضاف البيان: "بواقع نهاية يوم العمل في 31 أيار/ مايو [الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد]، لم تتلق شركة "غازبروم اكسبورت"، مدفوعات من " أورستيد" ... ومن شركة "شل إنرجي أوروبا" مقابل إمدادات الغاز في نيسان/ أبريل ... وفي هذا الصدد، أخطرت شركة "غازبروم أكسبورت" شركة " أورستيد" ... و"شل إنرجي أوروبا" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارًا من الأول من حزيران/ يونيو 2022" .وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/ مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, روسيا
"غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى شركتين أوروبيتين اعتبارا من الغد
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أعلنت شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف، بدءا من الغد، الأول من حزيران/ يونيو، عمليات التسليم إلى "شل إنرجي أوروبا" في ألمانيا وإلى "أورستيد" الدنماركية، لعدم تلقي المدفوعات منهما بحلول نهاية اليوم، 31 أيار/ مايو.
وجاء في بيان الشركة : "أبلغت شركة "أورستيد" الدنماركية شركة "غازبروم اكسبورت"، بأنها لا تنوي سداد مدفوعات الغاز الموردة بالروبل ... ولا تنوي شركة "شل إنرجي أوروبا"... سداد المدفوعات بموجب عقد توريد الغاز إلى ألمانيا في الروبل".
وأضاف البيان: "بواقع نهاية يوم العمل في 31 أيار/ مايو [الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد]، لم تتلق شركة "غازبروم اكسبورت"، مدفوعات من " أورستيد" ... ومن شركة "شل إنرجي أوروبا" مقابل إمدادات الغاز في نيسان/ أبريل ... وفي هذا الصدد، أخطرت شركة "غازبروم أكسبورت" شركة " أورستيد" ... و"شل إنرجي أوروبا" بتعليق إمدادات الغاز اعتبارًا من الأول من حزيران/ يونيو 2022" .
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/ مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.