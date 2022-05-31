https://arabic.sputniknews.com/20220531/لافروف-يصل-إلى-الرياض-ضمن-جولة-خليجية-1062927602.html
لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الرياض ضمن جولة إلى دول الخليج العربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:14+0000
2022-05-31T13:14+0000
2022-05-31T13:14+0000
روسيا
العالم العربي
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بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" من المقرر أن يجري الوزير، مساء الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.وفي 1 يونيو، سيشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي . كما وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والكويت.وآخر مرة قام بها لافروف بزيارة للرياض كانت في مارس 2021، وذلك ضمن جولة خليجية.وبدأ لافروف زيارته للمنطقة يوم الاثنين بزيارة للبحرين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الرياض ضمن جولة إلى دول الخليج العربية.
بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" من المقرر أن يجري الوزير، مساء الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.
وفي 1 يونيو، سيشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي . كما وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وآخر مرة قام بها لافروف بزيارة للرياض كانت في مارس 2021، وذلك ضمن جولة خليجية.
وبدأ لافروف زيارته للمنطقة يوم الاثنين بزيارة للبحرين.