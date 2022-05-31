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لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الرياض ضمن جولة إلى دول الخليج العربية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:14+0000
2022-05-31T13:14+0000
روسيا
العالم العربي
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بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" من المقرر أن يجري الوزير، مساء الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.وفي 1 يونيو، سيشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي . كما وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والكويت.وآخر مرة قام بها لافروف بزيارة للرياض كانت في مارس 2021، وذلك ضمن جولة خليجية.وبدأ لافروف زيارته للمنطقة يوم الاثنين بزيارة للبحرين.
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روسيا, العالم العربي

لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية

13:14 GMT 31.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الرياض ضمن جولة إلى دول الخليج العربية.
بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" من المقرر أن يجري الوزير، مساء الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.
وفي 1 يونيو، سيشارك لافروف في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي . كما وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وآخر مرة قام بها لافروف بزيارة للرياض كانت في مارس 2021، وذلك ضمن جولة خليجية.
وبدأ لافروف زيارته للمنطقة يوم الاثنين بزيارة للبحرين.
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