https://arabic.sputniknews.com/20220531/موسكو-تبدأ-في-منح-الجنسية-الروسية-بإجراءات-مبسطة-للأيتام-من-دونباس-وأوكرانيا-1062938358.html
موسكو تبدأ في منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من دونباس وأوكرانيا
موسكو تبدأ في منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من دونباس وأوكرانيا
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئات الإقليمية التابعة للوزارة بدأت منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:44+0000
2022-05-31T17:44+0000
2022-05-31T17:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مواطنين
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الداخلية الروسية: "بدأت الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي، الذي تم توقيعه في 30 أيار/مايو 2022 والذي ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية في غضون 3 أشهر للأيتام والأطفال، الذين أصبحوا دون رعاية الوالدين والأشخاص العاجزين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا، ويسري الإجراء المبسط بغض النظر عن موقعهم سواء كان داخل الأراضي الروسية أو خارجها".إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مواطنين, أخبار أوكرانيا
موسكو تبدأ في منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من دونباس وأوكرانيا
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئات الإقليمية التابعة للوزارة بدأت منح الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة للأيتام من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
وجاء في بيان الداخلية الروسية: "بدأت الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي، الذي تم توقيعه في 30 أيار/مايو 2022 والذي ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية في غضون 3 أشهر للأيتام والأطفال، الذين أصبحوا دون رعاية الوالدين والأشخاص العاجزين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا، ويسري الإجراء المبسط بغض النظر عن موقعهم سواء كان داخل الأراضي الروسية أو خارجها".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي مرسوما يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيه وخيرسون جنوبي أوكرانيا.
إلى ذلك تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.