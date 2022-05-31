https://arabic.sputniknews.com/20220531/ميدفيديف-بشأن-العقوبات-السلطات-الروسية-ليس-لديها-مصالح-في-الخارج-والخسائر-التجارية-ليست-قاتلة-1062920129.html
ميدفيديف بشأن العقوبات: السلطات الروسية ليس لديها مصالح في الخارج والخسائر التجارية ليست قاتلة
ميدفيديف بشأن العقوبات: السلطات الروسية ليس لديها مصالح في الخارج والخسائر التجارية ليست قاتلة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف، إن القيادة السياسية والعسكرية الروسية ليس لديها ممتلكات أجنبية وحسابات ومصالح مهمة في الخارج، مشيرا أن مصادرة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:13+0000
2022-05-31T10:13+0000
2022-05-31T10:13+0000
العالم
روسيا
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كتب ميدفيديف في قناته على "تيلغرام": "في رقصة التانغو اللانهائية للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، يضيع السؤال بطريقة ما، من الذي ما زالوا يستهدفونه. من الذي أرادوا معاقبته؟ الرئيس، القيادة السياسية والعسكرية للبلاد؟ لا. وهذا ما يعترف به مبدعوها".واعترف بأن ممثلي الشركات الكبيرة من روسيا، بسبب العقوبات، "تكبدوا تكاليف كبيرة من حيث المبالغ"، و"فقدوا ممتلكات أجنبية"، منوها "لكن لنكن صادقين - بالنسبة لهم، هذه المصادرة ليست قاتلة على الإطلاق. سيعيشون على أي حال. فلديهم الكثير من الأشياء المتبقية في روسيا. سيكون هذا كافيا لهم ولأحفادهم".
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العالم, روسيا
ميدفيديف بشأن العقوبات: السلطات الروسية ليس لديها مصالح في الخارج والخسائر التجارية ليست قاتلة
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف، إن القيادة السياسية والعسكرية الروسية ليس لديها ممتلكات أجنبية وحسابات ومصالح مهمة في الخارج، مشيرا أن مصادرة الممتلكات الأجنبية والتكاليف التي يتكبدها ممثلو الشركات الروسية الكبيرة بسبب العقوبات ليست قاتلة بالنسبة لهم.
كتب ميدفيديف في قناته على "تيلغرام": "في رقصة التانغو اللانهائية للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، يضيع السؤال بطريقة ما، من الذي ما زالوا يستهدفونه. من الذي أرادوا معاقبته؟ الرئيس، القيادة السياسية والعسكرية للبلاد؟ لا. وهذا ما يعترف به مبدعوها".
وأضاف: "لا أحد منا لديه ممتلكات أو حسابات أجنبية أو مصالح مهمة في الخارج. لا نذهب إلى هناك للراحة والعمل".
واعترف بأن ممثلي الشركات الكبيرة من روسيا، بسبب العقوبات، "تكبدوا تكاليف كبيرة من حيث المبالغ"، و"فقدوا ممتلكات أجنبية"، منوها "لكن لنكن صادقين - بالنسبة لهم، هذه المصادرة ليست قاتلة على الإطلاق. سيعيشون على أي حال. فلديهم الكثير من الأشياء المتبقية في روسيا. سيكون هذا كافيا لهم ولأحفادهم".