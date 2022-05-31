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وزير الاقتصاد الألماني: الاتحاد الأوروبي غير مستعد للأزمات
وزير الاقتصاد الألماني: الاتحاد الأوروبي غير مستعد للأزمات
قال وزير الاقتصاد الألماني نائب المستشار روبرت هابك، متحدثًا في إحدى فعاليات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن أوروبا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأزمة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:58+0000
2022-05-31T10:58+0000
العالم
اقتصاد
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وفقا للوزير: "في بعض الأحيان يكون هناك شعور بأنه لن يكون هناك حد لهذا، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يبدو أن التحديات أكبر وأكثر خطورة - الكوارث الطبيعية، وباء كوفيد-19، والأوبئة في قطاع الصحة، والآن هناك حرب مرة أخرى في أوروبا... لكن الحروب كانت دائمًا في أوروبا، وكانت هناك دائمًا أوبئة... ربما ألهمنا أنفسنا في ألمانيا وأوروبا في الثلاثين عامًا الماضية تلك الأزمات في الماضي، ولا نعرف كيف نتعامل معها، أصبح الأمر صعبا إلى حد ما". وشدد على أن "التحديات كبيرة، ولا أحد يريد أن يجادل في ذلك، لكن ربما لسنا مستعدين سياسياً بشكل جيد لمواجهة التحديات".
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العالم, اقتصاد

وزير الاقتصاد الألماني: الاتحاد الأوروبي غير مستعد للأزمات

10:58 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال وزير الاقتصاد الألماني نائب المستشار روبرت هابك، متحدثًا في إحدى فعاليات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن أوروبا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية، ولكن هناك أيضًا استعداد ضعيف للصعوبات الجديدة.
وفقا للوزير: "في بعض الأحيان يكون هناك شعور بأنه لن يكون هناك حد لهذا، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يبدو أن التحديات أكبر وأكثر خطورة - الكوارث الطبيعية، وباء كوفيد-19، والأوبئة في قطاع الصحة، والآن هناك حرب مرة أخرى في أوروبا... لكن الحروب كانت دائمًا في أوروبا، وكانت هناك دائمًا أوبئة... ربما ألهمنا أنفسنا في ألمانيا وأوروبا في الثلاثين عامًا الماضية تلك الأزمات في الماضي، ولا نعرف كيف نتعامل معها، أصبح الأمر صعبا إلى حد ما".
وشدد على أن "التحديات كبيرة، ولا أحد يريد أن يجادل في ذلك، لكن ربما لسنا مستعدين سياسياً بشكل جيد لمواجهة التحديات".
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