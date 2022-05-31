عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تريد-تسليم-راجمات-صواريخ--بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-1062928006.html
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تخطط لنقل راجمات صواريخ موجهة يصل مداها إلى أكثر من 60 كم، إلى أوكرانيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:20+0000
2022-05-31T13:20+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
ووفقًا للصحيفة، هذه الراجمات لن تسمح لهم بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، مما يقلل من مخاطر المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والولايات المتحدة.قال بايدن في وقت سابق إن أوكرانيا لن تتلقى صواريخ أمريكية تسمح لها بمهاجمة أهداف في عمق روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

13:20 GMT 31.05.2022
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© US Air Force / Joe Davila
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تخطط لنقل راجمات صواريخ موجهة يصل مداها إلى أكثر من 60 كم، إلى أوكرانيا.
ووفقًا للصحيفة، هذه الراجمات لن تسمح لهم بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، مما يقلل من مخاطر المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والولايات المتحدة.
وقالت: "تخطط إدارة [الرئيس الأمريكي جو] بايدن لتزويد أوكرانيا بنظام صاروخي موجه قادر على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 40 ميلاً ... (GMLRS) يبلغ حوالي ضعف مدى مدافع الهاوتزر M777 التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في وقت سابق".
قال بايدن في وقت سابق إن أوكرانيا لن تتلقى صواريخ أمريكية تسمح لها بمهاجمة أهداف في عمق روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала