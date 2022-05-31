https://arabic.sputniknews.com/20220531/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تريد-تسليم-راجمات-صواريخ--بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-1062928006.html
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تخطط لنقل راجمات صواريخ موجهة يصل مداها إلى أكثر من 60 كم، إلى أوكرانيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:20+0000
2022-05-31T13:20+0000
2022-05-31T13:20+0000
رصد عسكري
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ووفقًا للصحيفة، هذه الراجمات لن تسمح لهم بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، مما يقلل من مخاطر المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والولايات المتحدة.قال بايدن في وقت سابق إن أوكرانيا لن تتلقى صواريخ أمريكية تسمح لها بمهاجمة أهداف في عمق روسيا.
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2022
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد تسليم راجمات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تخطط لنقل راجمات صواريخ موجهة يصل مداها إلى أكثر من 60 كم، إلى أوكرانيا.
ووفقًا للصحيفة، هذه الراجمات لن تسمح لهم بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية
، مما يقلل من مخاطر المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والولايات المتحدة.
وقالت: "تخطط إدارة [الرئيس الأمريكي جو] بايدن لتزويد أوكرانيا بنظام صاروخي موجه قادر على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 40 ميلاً ... (GMLRS) يبلغ حوالي ضعف مدى مدافع الهاوتزر M777 التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في وقت سابق".
قال بايدن في وقت سابق إن أوكرانيا لن تتلقى صواريخ أمريكية تسمح لها بمهاجمة أهداف في عمق روسيا.