https://arabic.sputniknews.com/20220601/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يحصل-على-6-سفن-وغواصات-جديدة-1062951154.html
أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على 6 سفن وغواصات جديدة
أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على 6 سفن وغواصات جديدة
أعلن رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، القبطان إيليا كوليسنيكوف، أن أسطول المحيط الهادئ سيحصل على ست سفن... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:37+0000
2022-06-01T08:37+0000
2022-06-01T08:37+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال: "من بين المهام المهمة في فترة التدريب الصيفي التدرب على السفن والغواصات الجديدة التي ستصل إلى أسطول المحيط الهادئ بحلول نهاية العام. ومن بينها الغواصة من طراز المشروع (636.3 ماغادان)، والغواصة الاستراتيجية النووية (بوريي-أ) "كنياز أوليغ" والغواصة النووية (ياسين- إم) "نوفوسيبيرسك"، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى أسطول المحيط الهادئ هذا العام كاسحتي ألغام من مشروع 12700 (ألكسندريت) "بيتر إليتشيف" وأناتولي شليموف"، بالإضافة إلى السفينة الرابعة من المشروع 20380 كورفيت "ريزكي".وأضاف كوليسنيكوف أن الحدث الرئيسي للتدريب القتالي في فترة الصيف سيكون مشاركة الأسطول في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على 6 سفن وغواصات جديدة
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أعلن رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، القبطان إيليا كوليسنيكوف، أن أسطول المحيط الهادئ سيحصل على ست سفن وغواصات هذا العام - ثلاث غواصات وكاسحتا ألغام وكورفيت.
وقال: "من بين المهام المهمة في فترة التدريب الصيفي التدرب على السفن والغواصات الجديدة التي ستصل إلى أسطول المحيط الهادئ بحلول نهاية العام. ومن بينها الغواصة من طراز المشروع (636.3 ماغادان)، والغواصة الاستراتيجية النووية (بوريي-أ) "كنياز أوليغ" والغواصة النووية (ياسين- إم) "نوفوسيبيرسك"، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى أسطول المحيط الهادئ هذا العام كاسحتي ألغام
من مشروع 12700 (ألكسندريت) "بيتر إليتشيف" وأناتولي شليموف"، بالإضافة إلى السفينة الرابعة من المشروع 20380 كورفيت "ريزكي".
وأضاف كوليسنيكوف أن الحدث الرئيسي للتدريب القتالي في فترة الصيف سيكون مشاركة الأسطول في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022".