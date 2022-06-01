https://arabic.sputniknews.com/20220601/الإمارات-تغريم-شاب-35-ألف-درهم-بعد-وصفه-فتاة-بـالمريضة-نفسيا-1062966830.html
الإمارات... تغريم شاب 35 ألف درهم بعد وصفه فتاة بـ"المريضة نفسيا"
الإمارات... تغريم شاب 35 ألف درهم بعد وصفه فتاة بـ"المريضة نفسيا"
فرضت محكمة إماراتية، غرامة مالية تقدر بـ 35 ألف درهم على شاب، بعدما وصف فتاة بـ"المريضة نفسيا" على تطبيق المراسلات الفوري الشهير "واتس آب". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T14:40+0000
2022-06-01T14:40+0000
2022-06-01T14:40+0000
العالم العربي
غرامة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، "أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام المحكمة المدنية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها".وأضافت الصحيفة أنه "بعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، بينما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة".وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 35 ألف درهم.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, غرامة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات... تغريم شاب 35 ألف درهم بعد وصفه فتاة بـ"المريضة نفسيا"
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فرضت محكمة إماراتية، غرامة مالية تقدر بـ 35 ألف درهم على شاب، بعدما وصف فتاة بـ"المريضة نفسيا" على تطبيق المراسلات الفوري الشهير "واتس آب".
ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، "أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام المحكمة المدنية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها".
وأضافت الصحيفة أن الفتاة أشارت إلى أن"المشكو عليه قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" بعبارات خادشة للحياء"، مؤكدا أن الشاب "وصفها بأنها مريضة نفسية وتمت إدانته بتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة".
وأضافت الصحيفة أنه "بعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، بينما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة".
ورفضت المحكمة طلب الشاكية التعويض عن الضرر المادي"، مشيرة إلى "أنها لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها".
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 35 ألف درهم.