التصعيد العسكري يشتعل في شمال وشرق سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaالتصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بقصف صاروخي استهدف مركز مدينة (تل أبيض) الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي في ريف محافظة الرقة الشمالي، وذلك في سياق التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق شمال وشرق سوريا والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية وأهلية في ريف الرقة أن قصفاً صاروخيا استهدف عددا من المواقع في مركز مدينة تل أبيض المحتلة (الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية الخاضعة له) بينها شارع المستشفى وشارع المول وسط المدينة في ريف الرقة الشمالي ،عصر ومساء الأربعاء الأول من حزيران/ يونيو.
وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى المدينة بينهم عدد كبير من المدنيين حيث قتل أربعة منهم حتى الآن بينهم شقيقين اثنين من عائلة البرهو، وتم نقل عدد كبير منهم إلى المشافي التركية، في حين طالب المستشفى بضرورة التبرع بالدم للجرحى.
© Sputnik . Atia Al atiaالتصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
التصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
واتهمت المصادر المحلية قوات "قسد" المدعومة من "التحالف الأمريكي" المنتشرة ضمن عدد من القرى في ريف مدينة تل أبيض الغربي بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي تجدد مساء الأربعاء.
وأعلنت قوات "قسد" عدم مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف مدينة تل أبيض، وأصدر المركز الإعلامي لقوات "قسد" بيانا جاء فيه: "نشرت صفحات تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته أنباء كاذبة تدعي تنفيذ قواتنا لقصف صاروخي استهدف مدينة تل أبيض المحتلة، ونؤكد أن قواتنا لم تنفذ أية عملية في تلك المنطقة خلال الساعات الماضية، والمصادر الميدانية تؤكد تعرض مركز المدينة إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة مجهولة".
© Sputnik . Atia Al atiaالتصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
التصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضحت المصادر بأن الجيش التركي والفصائل "التركمانية" قاموا بقصف مواقع "قسد" بالمدفعية الثقيلة في قرى قزعلي وشاش وابوحية غربي تل أبيض المحتلة وقرى المعلق وصيدا ومحيط طريق الــ m4 في محيط عين عيسى شمالي الرقة.
500 صاروخ تركي يستهدف قرى الحسكة
وقالت مصادر مقربة من "قسد" لــ "سبوتنيك" بأن "الجيش التركي استهدف بكافة قواته وتقنياته 17 قرية في بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة في شهر أيار/مايو الفائت، حيث سقط 500 صاروخ في هذه القرى استهدفت المساجد والكنائس الأشورية ومنازل المدنيين".
الدولة التركية تستهدف مناطق شمال شرق سوريا يومياً بالصواريخ، ومدافع الهاون والطائرات الحربية، خصوصاً في عين العرب بريف حلب، عين عيسى في ريف الرقة، وبلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة وأن هدفها من ذلك هو إجبار المدنيين على ترك بيوتهم وأراضيهم مما يسهل عليها السيطرة على طريق (M4).
نزوح 130 أسرة
بدوره أكد مدير مديرية لشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية في محافظة الحسكة إبراهيم خلف لــ "سبوتنيك" نزوح أكثر من 130 أسرة من أهالي أبو راسين والقرى المجاورة لها خلال اليومين الماضيين جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل "الاحتلال التركي وميليشياته".
© Sputnik . Atia Al atiaالتصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
التصعيد العسكري يشتعل شمال وشرق سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
الأسر وصلت إلى قرى في ريف تل تمر والمزارع و القرى الأكثر أماناً في المنطقة نتيجة القصف العشوائي، والقصف خلف ضرر كبير بستة منازل ومبنى المصرف الزراعي بأبو راسين الذي تتخذه قوات "قسد" مقراً لها بعد الاستيلاء عليه، وبين بأنه لم يسجل دخول أية أسر نازحة إلى مدينة الحسكة لغاية اليوم.
وكانت نقاط التماس في مناطق سيطرة الجيش التركي من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر شهدت خلال الساعات الماضية نزوحاً جماعي لسكانها خصوصا بلدة أبو راسين وقراها شمال غربي الحسكة والتي قصفت بـ 325 قذيفة خلال يوم واحد.
وتشهد مناطق التماس بين قوات "قسد" من طرف و"الاحتلال التركي" وفصائل "الجيش الحر" من طرف آخر حالة من التصعيد العسكري والأمني في أرياف حلب والرقة والحسكة، وذلك بالتزامن مع إطلاق القيادات التركية تصريحات عن عزمهم شن عملية عسكرية جديدة شمالي وشرقي سوريا.