https://arabic.sputniknews.com/20220601/التصعيد-العسكري-يشتعل-في-شمال-وشرق-سوريا-1062975208.html

التصعيد العسكري يشتعل في شمال وشرق سوريا

التصعيد العسكري يشتعل في شمال وشرق سوريا

قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بقصف صاروخي استهدف مركز مدينة (تل أبيض) الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي في ريف محافظة الرقة الشمالي،... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T19:34+0000

2022-06-01T19:34+0000

2022-06-01T19:34+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية وأهلية في ريف الرقة أن قصفاً صاروخيا استهدف عددا من المواقع في مركز مدينة تل أبيض المحتلة (الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية الخاضعة له) بينها شارع المستشفى وشارع المول وسط المدينة في ريف الرقة الشمالي ،عصر ومساء الأربعاء الأول من حزيران/ يونيو.وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى المدينة بينهم عدد كبير من المدنيين حيث قتل أربعة منهم حتى الآن بينهم شقيقين اثنين من عائلة البرهو، وتم نقل عدد كبير منهم إلى المشافي التركية، في حين طالب المستشفى بضرورة التبرع بالدم للجرحى.وأعلنت قوات "قسد" عدم مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف مدينة تل أبيض، وأصدر المركز الإعلامي لقوات "قسد" بيانا جاء فيه: "نشرت صفحات تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته أنباء كاذبة تدعي تنفيذ قواتنا لقصف صاروخي استهدف مدينة تل أبيض المحتلة، ونؤكد أن قواتنا لم تنفذ أية عملية في تلك المنطقة خلال الساعات الماضية، والمصادر الميدانية تؤكد تعرض مركز المدينة إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة مجهولة".وأوضحت المصادر بأن الجيش التركي والفصائل "التركمانية" قاموا بقصف مواقع "قسد" بالمدفعية الثقيلة في قرى قزعلي وشاش وابوحية غربي تل أبيض المحتلة وقرى المعلق وصيدا ومحيط طريق الــ m4 في محيط عين عيسى شمالي الرقة.500 صاروخ تركي يستهدف قرى الحسكةوقالت مصادر مقربة من "قسد" لــ "سبوتنيك" بأن "الجيش التركي استهدف بكافة قواته وتقنياته 17 قرية في بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة في شهر أيار/مايو الفائت، حيث سقط 500 صاروخ في هذه القرى استهدفت المساجد والكنائس الأشورية ومنازل المدنيين".نزوح 130 أسرةبدوره أكد مدير مديرية لشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية في محافظة الحسكة إبراهيم خلف لــ "سبوتنيك" نزوح أكثر من 130 أسرة من أهالي أبو راسين والقرى المجاورة لها خلال اليومين الماضيين جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل "الاحتلال التركي وميليشياته".وكانت نقاط التماس في مناطق سيطرة الجيش التركي من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر شهدت خلال الساعات الماضية نزوحاً جماعي لسكانها خصوصا بلدة أبو راسين وقراها شمال غربي الحسكة والتي قصفت بـ 325 قذيفة خلال يوم واحد.وتشهد مناطق التماس بين قوات "قسد" من طرف و"الاحتلال التركي" وفصائل "الجيش الحر" من طرف آخر حالة من التصعيد العسكري والأمني في أرياف حلب والرقة والحسكة، وذلك بالتزامن مع إطلاق القيادات التركية تصريحات عن عزمهم شن عملية عسكرية جديدة شمالي وشرقي سوريا.

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم