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https://arabic.sputniknews.com/20220601/الحكومة-الفرنسية-لم-تحدث-دراما-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-والشغب-كان-بسبب-التذاكر-المزيفة-1062962841.html
الحكومة الفرنسية: لم تحدث دراما في نهائي دوري أبطال أوروبا والشغب كان بسبب "التذاكر المزيفة"
الحكومة الفرنسية: لم تحدث دراما في نهائي دوري أبطال أوروبا والشغب كان بسبب "التذاكر المزيفة"
كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن "آخر تطورات التحقيقات التي أجرتها في واقعة أعمال الشغب بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:22+0000
2022-06-01T13:22+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا غريوري، إن "تذاكر مزيفة أسهمت بحشود وأعمال شغب في نهائي أبطال أوروبا".وأضافت: "كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما، مع عدم إنكار أن التذاكر المزيفة هي التي ساهمت في شغب الجماهير خلال المباراة"، بحسب "رويترز".وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-0 على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.وأمرت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق، مسؤولي الرياضة وهيئات إنفاذ القانون بتحليل الاشتباكات العنيفة واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضد مشجعي كرة القدم، خلال مباراة السبت الماضي في باريس.وعقدت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة المعينة حديثا في حكومة إيمانويل ماكرون، اجتماعا لممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الفرنسي والشرطة وزارة الداخلية وسلطات مدينة سين سان دوني التي يقع بها ملعب المباراة، للتباحث حول أسباب الصدام، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".وتبادلت الأطراف الاتهامات بعد المباراة النهائية، التي فاز فيها ريال مدريد على ليفربول أمام 80 ألف متفرج، حيث ألقى مسؤولون بريطانيون باللوم على الشرطة الفرنسية في سوء البروتوكولات الأمنية، فيما قال مسؤولون فرنسيون إن بعض المشجعين البريطانيين حضروا دون تذاكر أو ببطاقات مزورة، ما أدى إلى إغلاق البوابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/فرنسا-تحمل-مشجعي-ليفربول-مسؤولية-فوضى-نهائي-دوري-الأبطال--1062880549.html
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أخبار دوري أبطال أوروبا

الحكومة الفرنسية: لم تحدث دراما في نهائي دوري أبطال أوروبا والشغب كان بسبب "التذاكر المزيفة"

13:22 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي
السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن "آخر تطورات التحقيقات التي أجرتها في واقعة أعمال الشغب بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا غريوري، إن "تذاكر مزيفة أسهمت بحشود وأعمال شغب في نهائي أبطال أوروبا".
فريق ليفربول الإنجليزي قبل بداية مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
فرنسا تحمل مشجعي ليفربول مسؤولية فوضى نهائي دوري الأبطال
30 مايو, 08:39 GMT
وأضافت: "كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما، مع عدم إنكار أن التذاكر المزيفة هي التي ساهمت في شغب الجماهير خلال المباراة"، بحسب "رويترز".
وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-0 على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.
وأمرت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق، مسؤولي الرياضة وهيئات إنفاذ القانون بتحليل الاشتباكات العنيفة واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضد مشجعي كرة القدم، خلال مباراة السبت الماضي في باريس.
وعقدت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة المعينة حديثا في حكومة إيمانويل ماكرون، اجتماعا لممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الفرنسي والشرطة وزارة الداخلية وسلطات مدينة سين سان دوني التي يقع بها ملعب المباراة، للتباحث حول أسباب الصدام، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وتبادلت الأطراف الاتهامات بعد المباراة النهائية، التي فاز فيها ريال مدريد على ليفربول أمام 80 ألف متفرج، حيث ألقى مسؤولون بريطانيون باللوم على الشرطة الفرنسية في سوء البروتوكولات الأمنية، فيما قال مسؤولون فرنسيون إن بعض المشجعين البريطانيين حضروا دون تذاكر أو ببطاقات مزورة، ما أدى إلى إغلاق البوابات.
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