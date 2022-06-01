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https://arabic.sputniknews.com/20220601/توقف-حركة-الملاحة-الجوية-داخل-مطار-معيتيقة-الدولي-في-ليبيا-جراء-اشتباكات-مسلحة-1062976403.html
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية، طرابلس، جراء وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة على مقربة منه. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:46+0000
2022-06-01T20:47+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الملاحة الجوية
اشتباكات
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وقال مصدر ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الليبية"، مؤكدا أنه "تم إغلاق المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة قرب المطار".وذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة تجري في الوقت الحالي أمام مقر الأمن الخارجي، في منطقة السبعة، شرقي العاصمة، في محاولة للسيطرة عليه.وفي بداية آذار/ مارس الماضي، علّق مطار معيتيقة الرحلات الداخلية، في الوقت الذي كان يسعى أعضاء الحكومة المشكلة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، التوجه إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الملاحة الجوية, اشتباكات

توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة

20:46 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAمطار معيتيقة الدولي في ليبيا
مطار معيتيقة الدولي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية، طرابلس، جراء وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة على مقربة منه.
وقال مصدر ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الليبية"، مؤكدا أنه "تم إغلاق المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة قرب المطار".
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة تجري في الوقت الحالي أمام مقر الأمن الخارجي، في منطقة السبعة، شرقي العاصمة، في محاولة للسيطرة عليه.
وفي بداية آذار/ مارس الماضي، علّق مطار معيتيقة الرحلات الداخلية، في الوقت الذي كان يسعى أعضاء الحكومة المشكلة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، التوجه إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
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