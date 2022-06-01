https://arabic.sputniknews.com/20220601/توقف-حركة-الملاحة-الجوية-داخل-مطار-معيتيقة-الدولي-في-ليبيا-جراء-اشتباكات-مسلحة-1062976403.html
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية، طرابلس، جراء وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة على مقربة منه. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:46+0000
2022-06-01T20:46+0000
2022-06-01T20:47+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الملاحة الجوية
اشتباكات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/73/1044577326_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_0804a3145cf5e80b79a74731177a6b30.jpg
وقال مصدر ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الليبية"، مؤكدا أنه "تم إغلاق المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة قرب المطار".وذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة تجري في الوقت الحالي أمام مقر الأمن الخارجي، في منطقة السبعة، شرقي العاصمة، في محاولة للسيطرة عليه.وفي بداية آذار/ مارس الماضي، علّق مطار معيتيقة الرحلات الداخلية، في الوقت الذي كان يسعى أعضاء الحكومة المشكلة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، التوجه إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/73/1044577326_386:0:2698:1734_1920x0_80_0_0_ddcdbf399d292b642b7ac80be060372a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الملاحة الجوية, اشتباكات
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
20:46 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية، طرابلس، جراء وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة على مقربة منه.
وقال مصدر ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الليبية"، مؤكدا أنه "تم إغلاق المطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة قرب المطار".
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات عنيفة تجري في الوقت الحالي أمام مقر الأمن الخارجي، في منطقة السبعة، شرقي العاصمة، في محاولة للسيطرة عليه.
وفي بداية آذار/ مارس الماضي، علّق مطار معيتيقة الرحلات الداخلية، في الوقت الذي كان يسعى أعضاء الحكومة المشكلة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، التوجه إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.