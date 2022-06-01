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حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ترفض دعوة عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس بالقتال والحرب
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ترفض دعوة عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس بالقتال والحرب
أعلنت حكومة الوحدة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن رفضها لتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:39+0000
2022-06-01T07:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة، في بيان له: "تطمئن الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة".وأضاف: "تحذر الحكومة من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب".وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قال، أمس الثلاثاء، إن "طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، فلا يمكن دخول العاصمة، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء".
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أخبار ليبيا اليوم

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ترفض دعوة عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس بالقتال والحرب

07:39 GMT 01.06.2022
© Photo / Libyan Cabinetالمتحدث باسم حكومة الدبيبة في ليبيا محمد حمودة
المتحدث باسم حكومة الدبيبة في ليبيا محمد حمودة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Photo / Libyan Cabinet
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أعلنت حكومة الوحدة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن رفضها لتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب.
وقال محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة، في بيان له: "تطمئن الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة".
وأضاف: "تحذر الحكومة من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قال، أمس الثلاثاء، إن "طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، فلا يمكن دخول العاصمة، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء".
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