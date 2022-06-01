https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيسي-الاهتمام-بالقارة-الأفریقیة-من-أهم-محاور-السیاسة-الخارجیة-الإیرانیة-1062954811.html
رئيسي: الاهتمام بالقارة الأفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإیرانیة
رئيسي: الاهتمام بالقارة الأفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإیرانیة
اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "الاهتمام بالقارة الأفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية"، وقال إن "إيران شريك موثوق لأفريقيا". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:09+0000
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السنغال
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وأشار رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، إلى "دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة نزعة الأحادية والحظر من جانب الاستعمار"، مضيفا أن "الجمهورية الإيرانية كانت وستكون شريكا موثوقا لجميع الشعوب الأفريقية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وتابع: "هنالك علاقات جيدة بين طهران وداكار إلا أن هذا المستوى من العلاقات غير مقبول وينبغي أن يرتقي للمستوى المناسب"، معتبرا القارة الأفريقية أحد المحاور الرئيسية لسياسة إيران الخارجية.من جانبه، ثمن الرئيس السنغالي التهنئة بيوم القارة الأفريقية من قبل الرئيس الإيراني، معتبرا هذا الأمر مؤشرا لاهتمام الجمهورية الإسلامية الخاص بهذه القارة.وأشار ماكي سال، إلى "ماضي العلاقات الودية بين البلدين"، منوها إلى "تعاون بلاده الجيد مع بعض الشركات الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20210603/حرمان-إيران-وجمهورية-أفريقيا-الوسطى-من-التصويت-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1049146756.html
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أخبار إيران, السنغال
رئيسي: الاهتمام بالقارة الأفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإیرانیة
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اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "الاهتمام بالقارة الأفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية"، وقال إن "إيران شريك موثوق لأفريقيا".
وأشار رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، إلى "دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة نزعة الأحادية والحظر من جانب الاستعمار"، مضيفا أن "الجمهورية الإيرانية كانت وستكون شريكا موثوقا لجميع الشعوب الأفريقية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا
.
وتابع: "هنالك علاقات جيدة بين طهران وداكار إلا أن هذا المستوى من العلاقات غير مقبول وينبغي أن يرتقي للمستوى المناسب"، معتبرا القارة الأفريقية أحد المحاور الرئيسية لسياسة إيران الخارجية.
من جانبه، ثمن الرئيس السنغالي التهنئة بيوم القارة الأفريقية من قبل الرئيس الإيراني، معتبرا هذا الأمر مؤشرا لاهتمام الجمهورية الإسلامية الخاص بهذه القارة.
وأشار ماكي سال، إلى "ماضي العلاقات الودية بين البلدين"، منوها إلى "تعاون بلاده الجيد مع بعض الشركات الإيرانية".