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روسيا تبدأ إنتاج معدات أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة"
روسيا تبدأ إنتاج معدات أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة"
أعلنت شركة "روساتوم" انطلاق إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة"، في روسيا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:18+0000
2022-06-01T09:18+0000
مصر
روسيا
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وأوضحت الشركة: "في موقع الإنتاج في كولبينو (سان بطرسبورغ وهي مؤسسة تابعة لشركة "روساتوم"، حيث يتم تصنيع معدات مختلفة لمحطات الطاقة النووية بأمر من روساتوم، أقيم حفل لبدء إنتاج الفراغات للمفاعل لوحدة الكهرباء رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة"".كما كشفت "روساتوم" أنه من المقرر البدء في بناء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.
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مصر, روسيا

روسيا تبدأ إنتاج معدات أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة"

09:18 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورمحطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت شركة "روساتوم" انطلاق إنتاج معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة"، في روسيا.
وأوضحت الشركة: "في موقع الإنتاج في كولبينو (سان بطرسبورغ وهي مؤسسة تابعة لشركة "روساتوم"، حيث يتم تصنيع معدات مختلفة لمحطات الطاقة النووية بأمر من روساتوم، أقيم حفل لبدء إنتاج الفراغات للمفاعل لوحدة الكهرباء رقم 1 لمحطة الطاقة النووية المصرية "الضبعة"".
كما كشفت "روساتوم" أنه من المقرر البدء في بناء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.
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