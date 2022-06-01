https://arabic.sputniknews.com/20220601/روسيا-تكمل-اختبار-صاروخ-فرط-صوتي-في-أسطولها-الشمالي-1062952049.html
روسيا تكمل اختبار صاروخ فرط صوتي في أسطولها الشمالي
روسيا تكمل اختبار صاروخ فرط صوتي في أسطولها الشمالي
قال الأدميرال ألكسندر مويسيف، قائد الأسطول الشمالي، إن الفرقاطة رقم 22350 الأدميرال غورشكوف من أسطول الاتحاد السوفيتي أكملت دورة اختبار لصاروخ كروز "تسيركون"... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:05+0000
2022-06-01T09:05+0000
2022-06-01T09:05+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/86/1045478604_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1e3919379a1a451bb3a4069e2734aab8.jpg
وأضاف: "في عام 2022، حاملة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" ستدخل الأسطول الشمالي، وستصبح الفرقاطة أول حاملة أسلحة تعمل في البحر بدوام كامل تفوق سرعتها سرعة الصوت".وقال: "سيتلقى الأسطول الشمالي 530 نوعًا جديدًا من الأسلحة بحلول نهاية العام".وفي وقت سابق: "قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفرقاطة الروسية الأدميرال غورشكوف اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز من طراز تسيركون فرط صوتي من بحر بارنتس. وأضافت أن الصاروخ أصاب هدفا بحريا على بعد نحو ألف كيلومتر في البحر الأبيض وأن تحليق القذيفة يتوافق مع المعايير المصممة.وجرى اختبار إطلاق صاروخ تسيركون عدة مرات من فرقاطة الأدميرال غورشكوف وغواصة تعمل بالطاقة النووية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صاروخ تسيركون قادر على التحليق بسرعة 9 ماخ أو تسعة أضعاف سرعة الصوت وضرب هدف على بعد أكثر من ألف كيلومتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/86/1045478604_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1456ee76d68399e974b305238bb41f84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تكمل اختبار صاروخ فرط صوتي في أسطولها الشمالي
تابعنا عبر
قال الأدميرال ألكسندر مويسيف، قائد الأسطول الشمالي، إن الفرقاطة رقم 22350 الأدميرال غورشكوف من أسطول الاتحاد السوفيتي أكملت دورة اختبار لصاروخ كروز "تسيركون" فرط صوتي، مما يؤكد جاهزية السلاح الجديد.
وأضاف: "في عام 2022، حاملة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو" ستدخل الأسطول الشمالي، وستصبح الفرقاطة أول حاملة أسلحة تعمل في البحر بدوام كامل تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وقال: "سيتلقى الأسطول الشمالي 530 نوعًا جديدًا من الأسلحة بحلول نهاية العام".
وفي وقت سابق: "قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفرقاطة الروسية الأدميرال غورشكوف اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز من طراز تسيركون فرط صوتي من بحر بارنتس.
وأضافت أن الصاروخ أصاب هدفا بحريا على بعد نحو ألف كيلومتر في البحر الأبيض وأن تحليق القذيفة يتوافق مع المعايير المصممة.
وجرى اختبار إطلاق صاروخ تسيركون عدة مرات من فرقاطة الأدميرال غورشكوف وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صاروخ تسيركون قادر على التحليق بسرعة 9 ماخ أو تسعة أضعاف سرعة الصوت وضرب هدف على بعد أكثر من ألف كيلومتر.