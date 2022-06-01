https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-أوكرانيا-ليست-لديها-نية-لمهاجمة-روسيا-1062946694.html
زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا واستخدام أنظمة صواريخ بعيدة المدى لضربها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:42+0000
2022-06-01T05:42+0000
2022-06-01T05:42+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
وقال: "أعلم أن بعض الناس في الولايات المتحدة أو أشخاص في البيت الأبيض يقولون إنه يمكننا استخدامها (صواريخ بعيدة المدى) لمهاجمة روسيا: انظر، نحن لا نخطط لمهاجمة روسيا. روسيا لا تهمنا. نحن لا نقاتل على أراضيها".وكان قد أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الرئاسية الأمريكية، في وقت سابق، أن واشنطن ستنقل أنظمة صواريخ إلى كييف كجزء من حزمة المساعدة العسكرية الجديدة. مثل هذه المنشآت قادرة على إصابة الأهداف على مسافة نحو 80 كيلومترًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا واستخدام أنظمة صواريخ بعيدة المدى لضربها.
وقال: "أعلم أن بعض الناس في الولايات المتحدة أو أشخاص في البيت الأبيض يقولون إنه يمكننا استخدامها (صواريخ بعيدة المدى) لمهاجمة روسيا: انظر، نحن لا نخطط لمهاجمة روسيا
. روسيا لا تهمنا. نحن لا نقاتل على أراضيها".
وكان قد أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الرئاسية الأمريكية، في وقت سابق، أن واشنطن ستنقل أنظمة صواريخ إلى كييف كجزء من حزمة المساعدة العسكرية الجديدة. مثل هذه المنشآت قادرة على إصابة الأهداف على مسافة نحو 80 كيلومترًا.