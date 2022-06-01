عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-أوكرانيا-ليست-لديها-نية-لمهاجمة-روسيا-1062946694.html
زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا واستخدام أنظمة صواريخ بعيدة المدى لضربها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:42+0000
2022-06-01T05:42+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
وقال: "أعلم أن بعض الناس في الولايات المتحدة أو أشخاص في البيت الأبيض يقولون إنه يمكننا استخدامها (صواريخ بعيدة المدى) لمهاجمة روسيا: انظر، نحن لا نخطط لمهاجمة روسيا. روسيا لا تهمنا. نحن لا نقاتل على أراضيها".وكان قد أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الرئاسية الأمريكية، في وقت سابق، أن واشنطن ستنقل أنظمة صواريخ إلى كييف كجزء من حزمة المساعدة العسكرية الجديدة. مثل هذه المنشآت قادرة على إصابة الأهداف على مسافة نحو 80 كيلومترًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا ليست لديها نية لمهاجمة روسيا

05:42 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، أن أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا واستخدام أنظمة صواريخ بعيدة المدى لضربها.
وقال: "أعلم أن بعض الناس في الولايات المتحدة أو أشخاص في البيت الأبيض يقولون إنه يمكننا استخدامها (صواريخ بعيدة المدى) لمهاجمة روسيا: انظر، نحن لا نخطط لمهاجمة روسيا. روسيا لا تهمنا. نحن لا نقاتل على أراضيها".
وكان قد أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الرئاسية الأمريكية، في وقت سابق، أن واشنطن ستنقل أنظمة صواريخ إلى كييف كجزء من حزمة المساعدة العسكرية الجديدة. مثل هذه المنشآت قادرة على إصابة الأهداف على مسافة نحو 80 كيلومترًا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала