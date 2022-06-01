https://arabic.sputniknews.com/20220601/سابقة-في-تاريخ-البلاد-وزيران-مسلمان-في-الحكومة-الأسترالية-الجديدة-1062961016.html
سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة
سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة
عينت رئيسة الوزراء الأسترالية وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:24+0000
2022-06-01T12:24+0000
2022-06-01T12:24+0000
العالم
حكومة
وزراء
مسلمين
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وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.كما تضمّ الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حكومة, وزراء, مسلمين
سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة
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عينت رئيسة الوزراء الأسترالية وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.
وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
كما تضمّ الحكومة الجديدة
أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.