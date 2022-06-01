عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/سابقة-في-تاريخ-البلاد-وزيران-مسلمان-في-الحكومة-الأسترالية-الجديدة-1062961016.html
سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة
سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة
عينت رئيسة الوزراء الأسترالية وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:24+0000
2022-06-01T12:24+0000
العالم
حكومة
وزراء
مسلمين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102212/45/1022124577_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5ce278b2edec5f032940b7c50881ca97.jpg
وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.كما تضمّ الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102212/45/1022124577_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_5a8da19807337beedf8b341b31c6b3cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, حكومة, وزراء, مسلمين

سابقة في تاريخ البلاد... وزيران مسلمان في الحكومة الأسترالية الجديدة

12:24 GMT 01.06.2022
© Fotolia / Paul Liuسيدني، أستراليا
سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Fotolia / Paul Liu
تابعنا عبرTelegram
عينت رئيسة الوزراء الأسترالية وزيرين مسلمين في الحكومة الجديدة، لتكون بذلك سابقة في تاريخ البلاد.
وأدى وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، الوزيرين المسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، مراسم اليمين اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
ويضمّ مجلس الوزراء الجديد 23 وزيرا، بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
كما تضمّ الحكومة الجديدة أول وزيرة من السكان الأصليين، وهي تدعى ليندا بورني، وتعرف بارتدائها عباءة من جلد الكنغر، وستتولى وزارة السكان الأصليين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала