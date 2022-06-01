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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/سلطات-دونيتسك-المرتزقة-الأجانب-لا-يخضعون-للتبادل-1062956041.html
سلطات دونيتسك: المرتزقة الأجانب لا يخضعون للتبادل
سلطات دونيتسك: المرتزقة الأجانب لا يخضعون للتبادل
قالت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلينا شيشكينا، إن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في الأعمال القتالية في دونباس... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:41+0000
2022-06-01T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وبحسب القناة الرسمية على "تيلغرام"، قالت شيشكينا: وفي وقت سابق ، قال مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي أنهى التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، إنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.استسلم الأسرى الأجانب هؤلاء في ماريوبول في منتصف أبريل. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة". مشيرا إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.وفي وقت لاحق، قال بينر ، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه وجّه مع أسلين طلبًا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون للمساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
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العالم, روسيا

سلطات دونيتسك: المرتزقة الأجانب لا يخضعون للتبادل

10:41 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون في طوابير الطعام في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنود أوكرانيون في طوابير الطعام في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قالت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلينا شيشكينا، إن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في الأعمال القتالية في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية لا يخضعون للتبادل.
وبحسب القناة الرسمية على "تيلغرام"، قالت شيشكينا:
"البريطاني شون بينر وأندرو هيل، وكذلك المغربي سعودون إبراهيم، لا يخضعون للتبادل".
وفي وقت سابق ، قال مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي أنهى التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، إنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
استسلم الأسرى الأجانب هؤلاء في ماريوبول في منتصف أبريل. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة". مشيرا إلى أن المرتزقة الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت لاحق، قال بينر ، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إنه وجّه مع أسلين طلبًا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون للمساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
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