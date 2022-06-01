https://arabic.sputniknews.com/20220601/فوز-4-شركات-بالمزايدة-العالمية-للبحث-عن-الذهب-في-مصر-1062955040.html
فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر
فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر
أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية في جولتها الثانية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:16+0000
2022-06-01T10:16+0000
2022-06-01T10:16+0000
مصر
اقتصاد
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وذكرت الهيئة في بيان أنه "تم إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية".وأضاف البيان أن "الجولة الثانية من المزايدة نجحت في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وضخ الاستثمارات".كما أشار البيان إلى أنه في الجولة الأولى بالمزايدة، تم إسناد 82 منطقة في الصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.
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مصر, اقتصاد
فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية في جولتها الثانية.
وذكرت الهيئة في بيان أنه "تم إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية".
وأضاف البيان أن "الجولة الثانية من المزايدة نجحت في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وضخ الاستثمارات".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار نظام الطرح المستمر لمزايدات البحث عن الذهب في مناطق واعدة الجاري الاستمرار في تطبيقه بمصر.
كما أشار البيان إلى أنه في الجولة الأولى بالمزايدة، تم إسناد 82 منطقة في الصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.