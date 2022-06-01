https://arabic.sputniknews.com/20220601/قراصنة-روس-ينشرون-بيانات-عن-700-موظف-في-جهاز-الأمن-الأوكراني-1062948823.html
قراصنة روس ينشرون بيانات عن 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني
قراصنة روس ينشرون بيانات عن 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني
نشرت مجموعة قراصنة روس "RaHDIt" بيانات 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:35+0000
2022-06-01T07:35+0000
2022-06-01T07:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أكد صحة المعلومات أحد موظفي الخدمات الخاصة الروسية لوكالة "سبوتنيك".منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فتحت مجموعة قراصنة RaHDIt موقع المعلومات Nemesis، والذي نشر اليوم معلومات حول أفراد جهاز الأمن الأوكراني مع الصور وأرقام الهواتف وحتى العناوين السكنية.بالإضافة إلى معلومات عامة، كشفت المجموعة عن بعض هوايات أجهزة الأمن الأوكرانية، مثل المقامرة، وحضور الحفلات التقليدية، والميول غير التقليدية.وفقًا لـ RaHDIt، كان أحد محللي جهاز الأمن يبحث عن شركاء جنسيين من الذكور في الشبكات الاجتماعية. وأدين بعض الموظفين بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها بصورة غير مشروعة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
قراصنة روس ينشرون بيانات عن 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني
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نشرت مجموعة قراصنة روس "RaHDIt" بيانات 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني.
أكد صحة المعلومات أحد موظفي الخدمات الخاصة الروسية لوكالة "سبوتنيك".
منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فتحت مجموعة قراصنة RaHDIt موقع المعلومات Nemesis، والذي نشر اليوم معلومات حول أفراد جهاز الأمن الأوكراني مع الصور وأرقام الهواتف وحتى العناوين السكنية.
بالإضافة إلى معلومات عامة، كشفت المجموعة عن بعض هوايات أجهزة الأمن الأوكرانية، مثل المقامرة، وحضور الحفلات التقليدية، والميول غير التقليدية.
وفقًا لـ RaHDIt، كان أحد محللي جهاز الأمن يبحث عن شركاء جنسيين من الذكور في الشبكات الاجتماعية. وأدين بعض الموظفين بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها بصورة غير مشروعة.