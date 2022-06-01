https://arabic.sputniknews.com/20220601/كييف-تخطط-لقصف-الأراضي-الروسية-من-مدينة-شوستكا-باستخدام-منظومات-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-1062974263.html
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T18:47+0000
2022-06-01T18:47+0000
2022-06-01T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الهجوم
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أسلحة أوتوماتيكية
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وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".وأضاف ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين حاولوا تعطيل تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتفجير صهريج يحتوي على حمض النيتريك في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودنيتسك.وأوضح الجنرال ميزينتسيف أن الانفجار خلَف سحابة برتقالية سامة بارتفاع نحو كيلومتر واحد، تحركت باتجاه منطقتي كريمينايا وروبيجنوي.
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روسيا, الهجوم, أخبار أوكرانيا, أسلحة أوتوماتيكية
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
18:47 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى، التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا والرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".
ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيين الجدد الأوكرانيين يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.
وأضاف ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين حاولوا تعطيل تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتفجير صهريج يحتوي على حمض النيتريك في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودنيتسك.
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو من يوم 31 أيار/مايو قامت القوات المنسحبة من اللواء 79 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مصنع "أزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك أثناء انسحابها بتفجير صهريج يحوي على مادة كيميائية سامة (حمض النيتريك) بغرض إيقاف تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلال إنشاء منطقة تلوث كيميائي".
وأوضح الجنرال ميزينتسيف أن الانفجار خلَف سحابة برتقالية سامة بارتفاع نحو كيلومتر واحد، تحركت باتجاه منطقتي كريمينايا وروبيجنوي.