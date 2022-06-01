عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/كييف-تخطط-لقصف-الأراضي-الروسية-من-مدينة-شوستكا-باستخدام-منظومات-صواريخ-أمريكية-بعيدة-المدى-1062974263.html
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية
أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T18:47+0000
2022-06-01T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الهجوم
أخبار أوكرانيا
أسلحة أوتوماتيكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1287da41b697ad7b36b073199cecc46c.jpg
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".وأضاف ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين حاولوا تعطيل تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتفجير صهريج يحتوي على حمض النيتريك في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودنيتسك.وأوضح الجنرال ميزينتسيف أن الانفجار خلَف سحابة برتقالية سامة بارتفاع نحو كيلومتر واحد، تحركت باتجاه منطقتي كريمينايا وروبيجنوي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8baa64c9baa868304d3ea7d7c5ba2df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الهجوم, أخبار أوكرانيا, أسلحة أوتوماتيكية

الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أمريكية

18:47 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 01.06.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى، التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا والرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".

ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيين الجدد الأوكرانيين يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.

وأضاف ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين حاولوا تعطيل تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتفجير صهريج يحتوي على حمض النيتريك في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودنيتسك.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: "في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو من يوم 31 أيار/مايو قامت القوات المنسحبة من اللواء 79 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مصنع "أزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك أثناء انسحابها بتفجير صهريج يحوي على مادة كيميائية سامة (حمض النيتريك) بغرض إيقاف تقدم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلال إنشاء منطقة تلوث كيميائي".

وأوضح الجنرال ميزينتسيف أن الانفجار خلَف سحابة برتقالية سامة بارتفاع نحو كيلومتر واحد، تحركت باتجاه منطقتي كريمينايا وروبيجنوي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала