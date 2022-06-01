https://arabic.sputniknews.com/20220601/واشنطن-ترفع-القيود-على-الرحلات-الجوية-إلى-كوبا-1062977779.html
واشنطن ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا
واشنطن ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الرحلات الجوية إلى كوبا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T23:40+0000
2022-06-01T23:40+0000
2022-06-01T23:56+0000
واشنطن
رحلات جوية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان: "تلغي وزارة النقل، بناءً على طلب وزارة الخارجية، الإجراءات السابقة التي كانت تقيد بعض الخدمات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا".هذا وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق أنها رفعت عن كوبا جزءا من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت فرضها، منوهة بأنها تشمل إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.كما أعلنت الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، عزمها استئناف المعالجة المحدودة لتأشيرات الهجرة في كوبا.وجاء الإعلان الأمريكي بعد أكثر من 4 سنوات من وقف هذه الخدمة، وإبعاد معظم الدبلوماسيين من هافانا، للاشتباه في أنهم كانوا مستهدفين بهجمات غامضة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
واشنطن, رحلات جوية, أخبار العالم الآن
واشنطن ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا
23:40 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 23:56 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الرحلات الجوية إلى كوبا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان: "تلغي وزارة النقل، بناءً على طلب وزارة الخارجية، الإجراءات السابقة التي كانت تقيد بعض الخدمات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق أنها رفعت عن كوبا جزءا من العقوبات
التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت فرضها، منوهة بأنها تشمل إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.
كما أعلنت الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، عزمها استئناف المعالجة المحدودة لتأشيرات الهجرة في كوبا.
وجاء الإعلان الأمريكي
بعد أكثر من 4 سنوات من وقف هذه الخدمة، وإبعاد معظم الدبلوماسيين من هافانا، للاشتباه في أنهم كانوا مستهدفين بهجمات غامضة.