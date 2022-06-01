https://arabic.sputniknews.com/20220601/واشنطن-ملتزمون-بفتح-القنصلية-الأمريكية-في-القدس-1062971459.html
واشنطن: ملتزمون بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
واشنطن: ملتزمون بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، التزامها بفتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T16:35+0000
2022-06-01T16:35+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها التزام بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.وأفادت الإذاعة العبرية بأن برايس قد أوضح أن الجانب الأمريكي قد ناقش هذا الملف مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.وقال برايس: "لا زلنا ملتزمين بفتح القنصلية في القدس الشرقية، ونعتقد بأنها طريقة مهمة بالنسبة لبلدنا لدعم المواطنين الفلسطينيين، نحن نواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، سنواصل التشاور بالموضوع أيضا مع أعضاء الكونغرس".وأغلقت القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي، جو بايدن، التزام إدارته بفتح القنصلية مجددا، إلا أنه لم يحدد تاريخا لذلك، في وقت تعارض الحكومة الإسرائيلية هذا الأمر.وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن، أنه سيقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل.جاءت خطوة عباس بعد أن فشلت جهود مصرية وأردنية بإقناع الإدارة الأمريكية بتبني خطة لإطلاق عملية سياسية، بالتوازي مع إصرار إسرائيل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم إسرائيل بتغير الوضع الراهن في القدس ومقدساتها، وقضم المزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان وإبقاء حالة الانقسام الحالية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
واشنطن: ملتزمون بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
16:35 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، التزامها بفتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها التزام بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن برايس قد أوضح أن الجانب الأمريكي قد ناقش هذا الملف مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.
وقال برايس: "لا زلنا ملتزمين بفتح القنصلية في القدس الشرقية
، ونعتقد بأنها طريقة مهمة بالنسبة لبلدنا لدعم المواطنين الفلسطينيين، نحن نواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، سنواصل التشاور بالموضوع أيضا مع أعضاء الكونغرس".
وأغلقت القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي، جو بايدن، التزام إدارته بفتح القنصلية مجددا، إلا أنه لم يحدد تاريخا لذلك، في وقت تعارض الحكومة الإسرائيلية هذا الأمر.
وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن، أنه سيقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل.
جاءت خطوة عباس
بعد أن فشلت جهود مصرية وأردنية بإقناع الإدارة الأمريكية بتبني خطة لإطلاق عملية سياسية، بالتوازي مع إصرار إسرائيل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم إسرائيل بتغير الوضع الراهن في القدس ومقدساتها، وقضم المزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان وإبقاء حالة الانقسام الحالية.