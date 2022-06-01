عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/-الإنتربول-كمية-كبيرة-من-الأسلحة-المرسلة-لأوكرانيا-ستنتهي-في-يد-مجرمين-1062975447.html
الإنتربول: كمية كبيرة من الأسلحة المرسلة لأوكرانيا ستنتهي في يد مجرمين
الإنتربول: كمية كبيرة من الأسلحة المرسلة لأوكرانيا ستنتهي في يد مجرمين
أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد مجرمين في أوروبا وخارجها، مرجحا إعادة توجيه هذه... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T19:36+0000
2022-06-01T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الانتربول
أسلحة أوتوماتيكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102608/89/1026088956_0:279:4167:2622_1920x0_80_0_0_c0c941dd548ae00d7527f5c5f41e9953.jpg
وبين ستوك، خلال مؤتمر عقدته "المؤسسة الأنجلو أمريكية" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، "ستنتهي في يد المجرمين في أوروبا وخارجها"، مضيفا: "الوفرة الكبيرة للأسلحة في الصراع الحالي سيقود إلى انتشار الأسلحة غير المشروع في الفترة ما بعد الصراع"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.وحذر المسؤول أنه "حتى الأسلحة التي يستخدمها العسكريون والأسلحة الثقيلة، ستكون متاحة في سوق الجريمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102608/89/1026088956_149:0:4016:2900_1920x0_80_0_0_51d228f18d36a5fe8a9d3714880a7c95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الانتربول, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار أوكرانيا

الإنتربول: كمية كبيرة من الأسلحة المرسلة لأوكرانيا ستنتهي في يد مجرمين

19:36 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN توقيف وزيرعراقي سابق مطلوب للإنتربول في مطار بيروت
توقيف وزيرعراقي سابق مطلوب للإنتربول في مطار بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
تابعنا عبرTelegram
أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد مجرمين في أوروبا وخارجها، مرجحا إعادة توجيه هذه الأسلحة إلى داخل الاتحاد الأوروبي ومن بينها الأسلحة الثقيلة من قبل مجرمين.
وبين ستوك، خلال مؤتمر عقدته "المؤسسة الأنجلو أمريكية" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، "ستنتهي في يد المجرمين في أوروبا وخارجها"، مضيفا: "الوفرة الكبيرة للأسلحة في الصراع الحالي سيقود إلى انتشار الأسلحة غير المشروع في الفترة ما بعد الصراع"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
ورجح ستوك بأن يكون الاتحاد الأوروبي "مقصدا محتملا لهذه الأسلحة، لأن أسعار الأسلحة النارية في السوق الأسود مرتفع للغاية في أوروبا، خاصة في الدول الإسكندنافية"، مشددا على أن المجرمين بدأوا بالفعل في السعي للوصول لهذه الأسلحة.
وحذر المسؤول أنه "حتى الأسلحة التي يستخدمها العسكريون والأسلحة الثقيلة، ستكون متاحة في سوق الجريمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала