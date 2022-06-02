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https://arabic.sputniknews.com/20220602/أردوغان-تركيا-مستعدة-لتعزيز-العلاقات-مع-باكستان-بشكل-استراتيجي-يتماشى-مع-تاريخ-البلدين-1062983356.html
أردوغان: تركيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين
أردوغان: تركيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل أكبر من منظور استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين وصداقتهما وإمكانياتهما". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T08:08+0000
2022-06-02T08:08+0000
العالم
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وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى أن "جذور روابط الصداقة والأخوة بين تركيا وباكستان تعود إلى أعماق التاريخ"، مبينًا أن "لقاءه الثنائي مع شريف ومع الوفد الباكستاني بحثا بشكل كامل العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية"، حسب وكالة الأناضول التركية.وأعرب عن سعادته حيال مشاريع التعاون الملموسة التي تم تطويرها مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز لأول مرة المليار دولار منذ العام 2011.وأكد دعم تركيا لباكستان في كفاح جميع أشكال الإرهاب، معربًا عن ثقته بأن مكافحة إسلام آباد المستمرة للإرهاب عدو الإنسانية المشترك، ستتكلل بالنجاح. كما شدد أردوغان على أن إحلال الاستقرار في أفغانستان يحمل أهمية كبيرة في منع أنشطة الإرهاب بالمنطقة والتهديدات مثل موجات هجرة غير نظامية جديدة، مؤكدا العمل معا لمساعدة الشعب الأفغاني من أجل التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.وختم بالقول إن "تركيا تواصل دعمها لحل قضية كشمير الرئيسية للاستقرار والسلام الإقليميين، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للكشميريين وفي إطار قرارات الأمم المتحدة". وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء، شهباز شريف، سيجري زيارة إلى تركيا، هي الأولى من نوعها بعد توليه رئاسة الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي. وأجرى رئيس الوزراء، شهباز شريف رحلتين خارجيتين الشهر الماضي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، بعد توليه منصبه في 12 أبريل الماضي، حيث سعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الغنية بالنفط.
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العالم

أردوغان: تركيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين

08:08 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل أكبر من منظور استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين وصداقتهما وإمكانياتهما".
وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى أن "جذور روابط الصداقة والأخوة بين تركيا وباكستان تعود إلى أعماق التاريخ"، مبينًا أن "لقاءه الثنائي مع شريف ومع الوفد الباكستاني بحثا بشكل كامل العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية"، حسب وكالة الأناضول التركية.
وأعرب عن سعادته حيال مشاريع التعاون الملموسة التي تم تطويرها مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز لأول مرة المليار دولار منذ العام 2011.
وأكد دعم تركيا لباكستان في كفاح جميع أشكال الإرهاب، معربًا عن ثقته بأن مكافحة إسلام آباد المستمرة للإرهاب عدو الإنسانية المشترك، ستتكلل بالنجاح. كما شدد أردوغان على أن إحلال الاستقرار في أفغانستان يحمل أهمية كبيرة في منع أنشطة الإرهاب بالمنطقة والتهديدات مثل موجات هجرة غير نظامية جديدة، مؤكدا العمل معا لمساعدة الشعب الأفغاني من أجل التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وختم بالقول إن "تركيا تواصل دعمها لحل قضية كشمير الرئيسية للاستقرار والسلام الإقليميين، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للكشميريين وفي إطار قرارات الأمم المتحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء، شهباز شريف، سيجري زيارة إلى تركيا، هي الأولى من نوعها بعد توليه رئاسة الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي. وأجرى رئيس الوزراء، شهباز شريف رحلتين خارجيتين الشهر الماضي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، بعد توليه منصبه في 12 أبريل الماضي، حيث سعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الغنية بالنفط.
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