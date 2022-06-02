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ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص
ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص
أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار في مركز طبي بالمدينة إلى خمسة أشخاص. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T00:57+0000
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تولسا
أخبار الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها بموقع تويتر: "لدينا الآن 5 قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".وفي وقت سابق، وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.
تولسا
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تولسا, أخبار الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص

00:57 GMT 02.06.2022
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
الشرطة الأمريكية
© MARK HOFFMAN
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أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار في مركز طبي بالمدينة إلى خمسة أشخاص.
موسكو- سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها بموقع تويتر: "لدينا الآن 5 قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".
وفي وقت سابق، وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".
وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.
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