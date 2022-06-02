https://arabic.sputniknews.com/20220602/ارتفاع-قتلى-إطلاق-نار-بمدينة-تولسا-الأمريكية-إلى-5-أشخاص--1062978068.html
ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص
ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص
أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار في مركز طبي بالمدينة إلى خمسة أشخاص. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T00:57+0000
2022-06-02T00:57+0000
2022-06-02T00:57+0000
تولسا
أخبار الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها بموقع تويتر: "لدينا الآن 5 قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".وفي وقت سابق، وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.
تولسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
تولسا, أخبار الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع قتلى إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية إلى 5 أشخاص
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أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قتلى حادث إطلاق نار في مركز طبي بالمدينة إلى خمسة أشخاص.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت إدارة الشرطة عبر حسابها بموقع تويتر: "لدينا الآن 5 قتلى، بمن فيهم مطلق النار، في موقف إطلاق النار النشط في مبنى ناتالي في حرم مستشفى سانت فرانسيس".
وفي وقت سابق، وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".
وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.