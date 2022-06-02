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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأسلحة-الغربية-تتحول-إلى-كومة-حديد-في-أوكرانيا-ما-السبب؟-1062991766.html
الأسلحة الغربية تتحول إلى كومة حديد في أوكرانيا... ما السبب؟
الأسلحة الغربية تتحول إلى كومة حديد في أوكرانيا... ما السبب؟
تواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:02+0000
2022-06-02T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وبينما يحالف النجاح محرري دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من التبعية لنظام كييف، يلاحق المزيد من الإخفاقات القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة كييف على أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. وذلك رغم وصول المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لأخرى التي تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها. ولكن الأسلحة الغربية تصير خردة لا فائدة منها حين تصل إلى القوات الأوكرانية. فما السبب؟وأوضح الخبير العسكري عقيد الاحتياط بوريس بودوبريغورا للصحفيين، أن الجنود الأوكرانيين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الأسلحة التي تصلهم من الخارج بسبب جهلهم بها. ويزيد الطين بلة أن الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الغرب قديمة تفتفر إلى الفعالية المطلوبة. وبالتالي فإن الدعم الذي يتبجح الغرب بتوفيره لأوكرانيا يصير كومة حديد عندما يصل إلى متلقيه.وليس هذا فقط، بل تتمكن القوات الروسية من تدمير الكثير مما يأتي إلى أوكرانيا من أسلحة من الغرب قبل أن تستلمها وحدات الجيش الأوكراني.
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روسيا, رصد عسكري

الأسلحة الغربية تتحول إلى كومة حديد في أوكرانيا... ما السبب؟

12:02 GMT 02.06.2022
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 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام الحكم الأوكراني.
وبينما يحالف النجاح محرري دونباس ومناطق أوكرانية أخرى من التبعية لنظام كييف، يلاحق المزيد من الإخفاقات القوات الأوكرانية التي يجب أن تدافع عن سيطرة كييف على أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. وذلك رغم وصول المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لأخرى التي تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها. ولكن الأسلحة الغربية تصير خردة لا فائدة منها حين تصل إلى القوات الأوكرانية. فما السبب؟
وأوضح الخبير العسكري عقيد الاحتياط بوريس بودوبريغورا للصحفيين، أن الجنود الأوكرانيين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الأسلحة التي تصلهم من الخارج بسبب جهلهم بها. ويزيد الطين بلة أن الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الغرب قديمة تفتفر إلى الفعالية المطلوبة. وبالتالي فإن الدعم الذي يتبجح الغرب بتوفيره لأوكرانيا يصير كومة حديد عندما يصل إلى متلقيه.
وليس هذا فقط، بل تتمكن القوات الروسية من تدمير الكثير مما يأتي إلى أوكرانيا من أسلحة من الغرب قبل أن تستلمها وحدات الجيش الأوكراني.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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