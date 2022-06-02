https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفرنسية-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-الأوروبية-تتضمن-فصل-بنوك-روسية-وبيلاروسية-من-سويفت-1062998688.html
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنص على فصل مصرف "سبيربنك"، واثنين آخرين من البنوك الروسية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:01+0000
2022-06-02T14:01+0000
2022-06-02T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "مبعوثو الاتحاد الأوروبي يصادقون على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا التي تشمل حظرا للنفط".وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية".وأكدت الرئاسة الفرنسية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه بالنسبة لحظر استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، فسيتم تقديمه "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".بينما ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظرا على تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى أرجاء العالم، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/اجتماع-أوروبي-مساء-اليوم-للمصادقة-على-حزمة-عقوبات-سادسة-ضد-روسيا-1062989518.html
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روسيا
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
14:01 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنص على فصل مصرف "سبيربنك"، واثنين آخرين من البنوك الروسية والبيلاروسية من نظام "سويفت".
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "مبعوثو الاتحاد الأوروبي يصادقون على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا التي تشمل حظرا للنفط".
وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه بالنسبة لحظر استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، فسيتم تقديمه "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".
بينما ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظرا على تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى أرجاء العالم، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.