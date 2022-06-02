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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفرنسية-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-الأوروبية-تتضمن-فصل-بنوك-روسية-وبيلاروسية-من-سويفت-1062998688.html
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنص على فصل مصرف "سبيربنك"، واثنين آخرين من البنوك الروسية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:01+0000
2022-06-02T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "مبعوثو الاتحاد الأوروبي يصادقون على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا التي تشمل حظرا للنفط".وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية".وأكدت الرئاسة الفرنسية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه بالنسبة لحظر استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، فسيتم تقديمه "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".بينما ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظرا على تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى أرجاء العالم، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/اجتماع-أوروبي-مساء-اليوم-للمصادقة-على-حزمة-عقوبات-سادسة-ضد-روسيا-1062989518.html
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الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"

14:01 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Sergey Subbotin / الذهاب إلى بنك الصورقصر الرئاسة الفرنسية في باريس
قصر الرئاسة الفرنسية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنص على فصل مصرف "سبيربنك"، واثنين آخرين من البنوك الروسية والبيلاروسية من نظام "سويفت".
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "مبعوثو الاتحاد الأوروبي يصادقون على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا التي تشمل حظرا للنفط".
وأضاف البيان: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه بالنسبة لحظر استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، فسيتم تقديمه "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".
بينما ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظرا على تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي إلى أرجاء العالم، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
اجتماع أوروبي مساء اليوم للمصادقة على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا
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