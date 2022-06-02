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https://arabic.sputniknews.com/20220602/الصليب-الأحمر-المالي-يدين-مقتل-اثنين-من-موظفيه-في-هجوم-غربي-البلاد-1063004737.html
الصليب الأحمر المالي يدين مقتل اثنين من موظفيه في هجوم غربي البلاد
الصليب الأحمر المالي يدين مقتل اثنين من موظفيه في هجوم غربي البلاد
دان الصليب الأحمر المالي مقتل اثنين من موظفيه لدى عودتهم من مهمة إنسانية غربي البلاد إثر تعرض مركبتهم لهجوم. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T16:00+0000
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أخبار مالي
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القاهرة - سبوتنيك. قال الصليب الأحمر، في بيان اليوم الخميس: "تعرضت مركبة تابعة لنا لهجوم مسلح في "كايس" (غربي البلاد) وهي عائدة من مهمة إنسانية أمس الأربعاء".وتابع: "لسوء الحظ، فقد شخصان من بين الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها حياتهم، وإدارة علاقات العملاء تدين بشدة هذا الحادث".
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أخبار مالي

الصليب الأحمر المالي يدين مقتل اثنين من موظفيه في هجوم غربي البلاد

16:00 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARA
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دان الصليب الأحمر المالي مقتل اثنين من موظفيه لدى عودتهم من مهمة إنسانية غربي البلاد إثر تعرض مركبتهم لهجوم.
القاهرة - سبوتنيك. قال الصليب الأحمر، في بيان اليوم الخميس: "تعرضت مركبة تابعة لنا لهجوم مسلح في "كايس" (غربي البلاد) وهي عائدة من مهمة إنسانية أمس الأربعاء".
وتابع: "لسوء الحظ، فقد شخصان من بين الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها حياتهم، وإدارة علاقات العملاء تدين بشدة هذا الحادث".
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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