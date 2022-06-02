https://arabic.sputniknews.com/20220602/العراق-يعيد-143-عائلة-نازحة-إلى-الأنبار-ويشملهم-بمنحة-الـ1040-دولار-1062994433.html
العراق يعيد 143 عائلة نازحة إلى الأنبار ويشملهم بمنحة الـ1040 دولارا
العراق يعيد 143 عائلة نازحة إلى الأنبار ويشملهم بمنحة الـ1040 دولارا
تمكنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، من إعادة 143 عائلة نازحة من مخيم العامرية إلى مناطق سكنهم في محافظة الأنبار. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:50+0000
2022-06-02T12:50+0000
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العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأنه تمت إعادة 143 عائلة نازحة من مخيم عامرية الصمود إلى مناطق العامرية والگرمة والقائم والصقلاوية والفلوجة وهيت، وذلك في حضور وزير الهجرة وكالة عثمان الغانمي وممثلين من والأمم المتحدة.وأوضحت الوكالة أن المناطق التي ستعود اليها هذه العوائل تأتي وفقا لما يلي:40 عائلة لقضاء عامرية13 عائلة لقضاء الكرمة18 عائلة لقضاءي القائم والرمانة4 عائلات لقضاء الصقلاوية51 عائلة لقضاء الفلوجة2 عائلة لقضاء هيت15 عائلة لقضاء الرماديفي السياق ذاته، تقرر شمول عوائل النازحين بمنحة الـ1040 دولارا على أن يستقطع منها أجور النقل، كما تعهدت الوزارة العراقية لعوائل النازحين بترميم منازلهم، فضلا عن مشاريع صغيرة تقدر بـ1700دولار للعائلة في مناطق سكنهم الأصلية.يذكر أنه تم الإفراج، أمس الأربعاء، عن نحو 690 لاجئا عراقيا كانوا محتجزين منذ سنوات في أحد المخيمات التي تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له شرقي سوريا، ونقلهم إلى إحدى المخيمات الحكومية داخل الأراضي العراقية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة "بخروج 152 أسرة من اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا (690 شخصاً) ممن يحملون الثبوتيات العراقية من "نساء، وأطفال، ورجال، وشبان"، اليوم الأربعاء الأول من حزيران/ يونيو، عبر حافلات دخلت من الحدود العراقية في رحلة إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية مشددة وهي الدفعة الثلاثة منذ بداية العام الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/هل-يتأثر-سوق-النفط-العراقي-بإجراءات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1062957276.html
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العالم العربي
العراق يعيد 143 عائلة نازحة إلى الأنبار ويشملهم بمنحة الـ1040 دولارا
12:50 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
تمكنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، من إعادة 143 عائلة نازحة من مخيم العامرية إلى مناطق سكنهم في محافظة الأنبار.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، بأنه تمت إعادة 143 عائلة نازحة من مخيم عامرية الصمود إلى مناطق العامرية والگرمة والقائم والصقلاوية والفلوجة وهيت، وذلك في حضور وزير الهجرة وكالة عثمان الغانمي وممثلين من والأمم المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن المناطق التي ستعود اليها هذه العوائل تأتي وفقا لما يلي:
18 عائلة لقضاءي القائم والرمانة
في السياق ذاته، تقرر شمول عوائل النازحين بمنحة الـ1040 دولارا على أن يستقطع منها أجور النقل، كما تعهدت الوزارة العراقية لعوائل النازحين بترميم منازلهم، فضلا عن مشاريع صغيرة تقدر بـ1700دولار للعائلة في مناطق سكنهم الأصلية.
يذكر أنه تم الإفراج، أمس الأربعاء، عن نحو 690 لاجئا عراقيا كانوا محتجزين منذ سنوات في أحد المخيمات التي تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له شرقي سوريا، ونقلهم إلى إحدى المخيمات الحكومية داخل الأراضي العراقية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة "بخروج 152 أسرة من اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا (690 شخصاً) ممن يحملون الثبوتيات العراقية من "نساء، وأطفال، ورجال، وشبان"، اليوم الأربعاء الأول من حزيران/ يونيو، عبر حافلات دخلت من الحدود العراقية في رحلة إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية مشددة وهي الدفعة الثلاثة منذ بداية العام الحالي".