https://arabic.sputniknews.com/20220602/المنفي-وغوتيريش-يناقشان-الجهود-الأممية-لتحقيق-الاستقرار-في-ليبيا-1063014053.html
المنفي وغوتيريش يناقشان الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
المنفي وغوتيريش يناقشان الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ستوكهولم، اليوم الخميس، الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T21:10+0000
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وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، إن "رئيس المجلس المنفي، اليوم الخميس، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مؤتمر المناخ الدولي [ستوكهولم +50]، الذي تستضيفه العاصمة السويدية".وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن إجراءات الانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر حزيران/ يونيو، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.وقال الدبيبة "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
المنفي وغوتيريش يناقشان الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ستوكهولم، اليوم الخميس، الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، إن "رئيس المجلس المنفي، اليوم الخميس، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مؤتمر المناخ الدولي [ستوكهولم +50]، الذي تستضيفه العاصمة السويدية".
وبحث اللقاء جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال.
وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لحكومته، أن إجراءات الانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر حزيران/ يونيو، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.
وقال الدبيبة "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "هناك دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية ومن يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.