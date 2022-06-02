https://arabic.sputniknews.com/20220602/بدونها-لا-يتجنب-العالم-المجاعة-1062979536.html
من دونها لا يتجنب العالم المجاعة
من دونها لا يتجنب العالم المجاعة
لا يمكن أن تقع المجاعات في العالم في غياب القمح الأوكراني، ولكن نقص الأسمدة لا بد وأن يسبب للعالم مشاكل خطيرة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T04:44+0000
2022-06-02T04:44+0000
2022-06-02T04:55+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وأوضح الخبير حاجيمراد بلخارويف من معهد روسيا لأبحاث الاقتصاد العالمي لـ"سبوتنيك"، أن أوكرانيا ليست موردا رئيسيا للحبوب الغذائية لسوق العالم. فقد بلغ إجمالي صادراتها من الحبوب خلال عام 2021، أكثر من 13 مليون طن في حين حصل العالم على أكثر من 30 مليون طن من روسيا. وحلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في المرتبة الثانية (حوالي 26 مليون طن لكل منهما). وتليهما فرنسا (أكثر من 19 مليون طن). ولذلك فإن العالم يتجنب وقوع المجاعات في حال عدم وصول شيء إلى سوق الغذاء من أوكرانيا، ولكن لا يمكن أن يتجنب العالم وقوع المجاعات في حال واجه نقصا في الأسمدة.وتأتي أكبر كمية من الأسمدة إلى سوق العالم من روسيا وبيلاروسيا، ولكنها قد لا تصل إلى سوق العالم هذا العام لأن الدول الغربية حظرت شحن أي شيء من الموانئ الروسية.ونوه الخبير إلى أن طبقة خصبة من الأرض نضبت في جميع بلدان العالم تقريبا، ولهذا لن تكون هناك محاصيل زراعية وفيرة في غياب السماد الكيميائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
من دونها لا يتجنب العالم المجاعة
04:44 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
لا يمكن أن تقع المجاعات في العالم في غياب القمح الأوكراني، ولكن نقص الأسمدة لا بد وأن يسبب للعالم مشاكل خطيرة.
وأوضح
الخبير حاجيمراد بلخارويف من معهد روسيا لأبحاث الاقتصاد العالمي لـ"سبوتنيك"، أن أوكرانيا ليست موردا رئيسيا للحبوب الغذائية لسوق العالم. فقد بلغ إجمالي صادراتها من الحبوب خلال عام 2021، أكثر من 13 مليون طن في حين حصل العالم على أكثر من 30 مليون طن من روسيا. وحلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في المرتبة الثانية (حوالي 26 مليون طن لكل منهما). وتليهما فرنسا (أكثر من 19 مليون طن). ولذلك فإن العالم يتجنب وقوع المجاعات في حال عدم وصول شيء إلى سوق الغذاء من أوكرانيا، ولكن لا يمكن أن يتجنب العالم وقوع المجاعات في حال واجه نقصا في الأسمدة.
وتأتي أكبر كمية من الأسمدة إلى سوق العالم من روسيا وبيلاروسيا، ولكنها قد لا تصل إلى سوق العالم هذا العام لأن الدول الغربية حظرت شحن أي شيء من الموانئ الروسية.
ونوه الخبير إلى أن طبقة خصبة من الأرض نضبت في جميع بلدان العالم تقريبا، ولهذا لن تكون هناك محاصيل زراعية وفيرة في غياب السماد الكيميائي.