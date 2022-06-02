https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-خارجية-مولدوفا-أوقفنا-تقريبا-الحوار-السياسي-مع-روسيا--1062979305.html
وزير خارجية مولدوفا: أوقفنا تقريبا الحوار السياسي مع روسيا
وزير خارجية مولدوفا: أوقفنا تقريبا الحوار السياسي مع روسيا
قال وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، نيكو بوبيسكو، إنَّ بلاده أوقفت تقريبًا، بعد 24 فبراير الماضي، حوارها السياسي مع روسيا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T04:25+0000
2022-06-02T04:25+0000
2022-06-02T04:29+0000
مولدوفا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/91/1021389184_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_f625dc1414bb3778fd58948f25d163dc.jpg
شيسيناو - سبوتنيك. وقال بوبيسكو لقناة "تي في أر" التلفزيونية الرومانية: "منذ [بدء] الأعمال العدائية في أوكرانيا، توقف الحوار السياسي مع روسيا فعليًا".وأضاف: "لكن الحوار مستمر على المستوى الدبلوماسي، وتواصل السفارة الروسية عملها في مولدوفا، ونتبادل الرسائل، وهناك تفاعل بين وزير الخارجية والسفير الروسي".وتابع: "هذه هي معالم علاقاتنا مع روسيا في الوقت الراهن".وقال بوبيسكو إنَّ الحوار السياسي بين كيشيناو وموسكو لم يكن مكثفًا حتى قبل 24 فبراير.ومنذ 24 شباط/فبراير الماضي، تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدف العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/91/1021389184_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_8746e7bc8366569cb55f169b53fe2fea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا, روسيا
وزير خارجية مولدوفا: أوقفنا تقريبا الحوار السياسي مع روسيا
04:25 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 04:29 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، نيكو بوبيسكو، إنَّ بلاده أوقفت تقريبًا، بعد 24 فبراير الماضي، حوارها السياسي مع روسيا.
شيسيناو - سبوتنيك
. وقال بوبيسكو لقناة "تي في أر" التلفزيونية الرومانية: "منذ [بدء] الأعمال العدائية في أوكرانيا، توقف الحوار السياسي مع روسيا فعليًا".
وأضاف: "لكن الحوار مستمر على المستوى الدبلوماسي، وتواصل السفارة الروسية عملها في مولدوفا، ونتبادل الرسائل، وهناك تفاعل بين وزير الخارجية والسفير الروسي".
وتابع: "هذه هي معالم علاقاتنا مع روسيا في الوقت الراهن".
وقال بوبيسكو إنَّ الحوار السياسي بين كيشيناو وموسكو لم يكن مكثفًا حتى قبل 24 فبراير.
ومنذ 24 شباط/فبراير الماضي، تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدف العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.