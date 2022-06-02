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https://arabic.sputniknews.com/20220602/وفد-إسرائيلي-يزور-البحرين-لتعميق-العلاقات-الثنائية-1062995715.html
وفد إسرائيلي يزور البحرين لتعميق العلاقات الثنائية
وفد إسرائيلي يزور البحرين لتعميق العلاقات الثنائية
يجري وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز زيارة رسمية إلى مملكة البحرين. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:17+0000
2022-06-02T13:17+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن ألون أوشفيتز، مدير عام وزارة الخارجية قد التقى في وقت سابق اليوم مع ولي العهد رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية.وشدد المسؤول الإسرائيلي على ضرورة زيادة التعاون بين الدولتين، وتعميق التنسيق في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الأمن الإقليمي.ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، عقدت في مدينة النقب الإسرائيلية قمة عربية إسرائيلية، جمعت كل من وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بمستوطنة سديه بوكير في النقب، وأجمعوا في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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العالم العربي

وفد إسرائيلي يزور البحرين لتعميق العلاقات الثنائية

13:17 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالبحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
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يجري وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن ألون أوشفيتز، مدير عام وزارة الخارجية قد التقى في وقت سابق اليوم مع ولي العهد رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف تقوية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على ضرورة زيادة التعاون بين الدولتين، وتعميق التنسيق في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الأمن الإقليمي.

ومن المفترض أن يلتقي الدبلوماسي الإسرائيلي خلال زيارته للمنامة بوزير الخارجية البحريني ونظيره نائب الوزير، حيث أوضح ألون أوشفيتز، أن "العلاقات مع البحرين تشكل خريطة طريق لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أنها ستساهم بالاستقرار الإقليمي عموما، ومواصلة تنفيذ بنود قمة النقب".

ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، عقدت في مدينة النقب الإسرائيلية قمة عربية إسرائيلية، جمعت كل من وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بمستوطنة سديه بوكير في النقب، وأجمعوا في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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