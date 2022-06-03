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https://arabic.sputniknews.com/20220603/أطباء-بيطريون-ينصحون-بتقديم-النظارات-الشمسية-للكلاب-1063027159.html
أطباء بيطريون ينصحون بتقديم النظارات الشمسية للكلاب
أطباء بيطريون ينصحون بتقديم النظارات الشمسية للكلاب
ينصح الأطباء البيطريون من مستشفى إيستكوت البيطري، في سويندون في إنجلترا، المالكين باختيار زوج من النظارات الشمسية إذا كان كلبهم حساسًا للضوء الساطع أو خضع... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:47+0000
2022-06-03T10:47+0000
العالم
أطباء بيطريين
كلب
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يجب أن يكون للكلاب قناعا أو نظارات شمسية مصممة خصيصا لرؤوسها، حتى تتمكن من الاستمتاع بالأيام المشمسة في الخارج بأمان. وقالت إيدا غيلبرت، رئيسة قسم طب العيون في إيستكوت: "قد تبدو النظارات الشمسية للكلاب غريبة ولكنها حل قابل للتطبيق لمساعدة الحيوانات الأليفة في المواقف التي تحتاج فيها عيونها إلى الحماية أو قد تحتاج إلى هذا القليل من الدعم الإضافي بسبب الجراحة أو صدمة سابقة". وهناك حالات معينة في الكلاب تزداد سوءًا من التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل pannus، وهي حالة مناعية تؤثر على القرنية أو جزء واضح من عين الكلب. وأشارت غيلبرت إلى أن "الكلاب التي تعاني من مثل هذه الحالات قد تتمكن من تقليل الحاجة إلى الأدوية الموضعية في حالة ارتداء النظارات الشمسية أو الواقي".وتغطى النظارات الشمسية المستقطبة بفلتر كيميائي ما يمنع موجات الضوء من الارتداد عن الأسطح الأفقية لمنع الوهج.
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العالم, أطباء بيطريين, كلب

أطباء بيطريون ينصحون بتقديم النظارات الشمسية للكلاب

10:47 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصوركلاب الهاسكي تنبح على بعضها البعض في بلدة بردسك، منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
كلاب الهاسكي تنبح على بعضها البعض في بلدة بردسك، منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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ينصح الأطباء البيطريون من مستشفى إيستكوت البيطري، في سويندون في إنجلترا، المالكين باختيار زوج من النظارات الشمسية إذا كان كلبهم حساسًا للضوء الساطع أو خضع لعملية جراحية في العين مؤخرًا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يجب أن يكون للكلاب قناعا أو نظارات شمسية مصممة خصيصا لرؤوسها، حتى تتمكن من الاستمتاع بالأيام المشمسة في الخارج بأمان.
وقالت إيدا غيلبرت، رئيسة قسم طب العيون في إيستكوت: "قد تبدو النظارات الشمسية للكلاب غريبة ولكنها حل قابل للتطبيق لمساعدة الحيوانات الأليفة في المواقف التي تحتاج فيها عيونها إلى الحماية أو قد تحتاج إلى هذا القليل من الدعم الإضافي بسبب الجراحة أو صدمة سابقة".
للكلاب فقط... افتتاح أول مقهى للكلاب في دبي
© AFP 2022 / Karim Sahibالكلبة "بلانكا" تحتفل بأول عيد ميلاد لها، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكلبة بلانكا تحتفل بأول عيد ميلاد لها، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بأول عيد ميلاد لها، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahib

الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو/أيار 2022

الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو/أيار 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Karim Sahib

الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو/أيار 2022

© AFP 2022 / Karim Sahibالكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكلبة بلانكا تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibكلبة تأكل كعكة في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
كلبة تأكل كعكة في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
كلبة تأكل كعكة في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكلاب بعد الانتهاء من طعامها في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
الكلاب بعد الانتهاء من طعامها في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب بعد الانتهاء من طعامها في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahib أحد مظفي مقهى للكلاب "هابي بارك داي" (Happy Bark Day) في دبي، يرحب يستقبل الكلاب، 30 مايو 2022
 أحد مظفي مقهى للكلاب هابي بارك داي (Happy Bark Day) في دبي، يرحب يستقبل الكلاب، 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
أحد مظفي مقهى للكلاب "هابي بارك داي" (Happy Bark Day) في دبي، يرحب يستقبل الكلاب، 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahib أحد مظفي مقهى للكلاب في دبي، يرحب بالكلبة، 30 مايو 2022
 أحد مظفي مقهى للكلاب في دبي، يرحب بالكلبة، 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
أحد مظفي مقهى للكلاب في دبي، يرحب بالكلبة، 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكلبة بلانكا تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
© AFP 2022 / Karim Sahibالكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، صاحبة أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، صاحبة أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، صاحبة أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
1/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بأول عيد ميلاد لها، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
2/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، تقدم الحلوى للكلب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
3/12
© AFP 2022 / Karim Sahib

الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو/أيار 2022

4/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
5/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
6/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
كلبة تأكل كعكة في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
7/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب بعد الانتهاء من طعامها في مقهى للكلاب في دبي، 30 مايو 2022
8/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
أحد مظفي مقهى للكلاب "هابي بارك داي" (Happy Bark Day) في دبي، يرحب يستقبل الكلاب، 30 مايو 2022
9/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
أحد مظفي مقهى للكلاب في دبي، يرحب بالكلبة، 30 مايو 2022
10/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلاب وأصحابها تحتفل بعيد ميلاد أحد الكلاب، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
11/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكلبة "بلانكا" تحتفل بعامها الأول، في أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
12/12
© AFP 2022 / Karim Sahib
الكورية هيونسوك كيو، 38عاماً، صاحبة أول مقهى للكلاب في دبي، في 30 مايو 2022
وهناك حالات معينة في الكلاب تزداد سوءًا من التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل pannus، وهي حالة مناعية تؤثر على القرنية أو جزء واضح من عين الكلب.
وأشارت غيلبرت إلى أن "الكلاب التي تعاني من مثل هذه الحالات قد تتمكن من تقليل الحاجة إلى الأدوية الموضعية في حالة ارتداء النظارات الشمسية أو الواقي".
وتغطى النظارات الشمسية المستقطبة بفلتر كيميائي ما يمنع موجات الضوء من الارتداد عن الأسطح الأفقية لمنع الوهج.
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