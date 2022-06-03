https://arabic.sputniknews.com/20220603/البرلمان-العربي-للطفل-وجامعة-الشارقة-يتعاونان-لتنظيم-البرامج-التدريبية-1063033897.html

البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة يتعاونان لتنظيم البرامج التدريبية

البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة يتعاونان لتنظيم البرامج التدريبية

وقع البرلمان العربي للطفل، أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية ومقره إمار ة الشارقة، مذكرة تعاون مع جامعة الشارقة، استهدفت تعزيز أوجه التعاون المشترك... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T11:44+0000

2022-06-03T11:44+0000

2022-06-03T11:44+0000

العالم العربي

الشارقة

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وقع المذكرة التي جرت مراسمها في جامعة الشارقة كلا من أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".ورحب الدكتور حميد مجول النعيمي بهذا التعاون القائم والمستمر بين جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل، والذي أثمر عن تنفيذ وإعداد عدد كبير من الدبلومات والبرامج التدريبية التي من شأنها أن تسهم في رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال والعاملين في هذا المجال ويقدمها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وأكاديمية متنوعة في مختلف التخصصات الأكاديمية.وأكد النعيمي ضرورة اهتمام تلك البرامج بموضوع الاستدامة وأهميتها والعمل على توعية النشء بها وكيف يمكن أن تساهم في تنمية وتطوير المجتمعات خاصة أن جامعة الشارقة حصلت هذا العام على التصنيف الذهبي لإنجازاتها في مجال الاستدامة لتصبح الجامعة الأولى في الوطن العربي التي تحصل على هذا التصنيف.من جانبه أشار أيمن عثمان الباروت إلى أن المذكرة ترسم أفقا رحبا لتعاون أكاديمي ينشده البرلمان بهدف تأهيل أطفال الوطن العربي بشكل عام وأطفال البرلمان من الأعضاء بشكل خاص، لتلبية حاجة الطفولة إلى برامج تعليمية متطورة تمكنه من ممارسة دوره والمساهمة في رفع مستواه ومهاراته وتمكنه أيضا من فهم المعارف اللازمة وتمكينه من العلوم اللازمة بما يتناسب مع عمره. وأوضح الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة أن المركز يعمل وبصفة مستمرة على تنمية المهارات المعرفية والثقافية لدى أعضاء البرلمان المشاركين في تلك الدورات وذلك من خلال تدريس الموضوعات الحديثة والمتقدمة التي تتناسب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً بالإضافة إلى موضوعات خاصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والفلك وغيرها. ويأتي توقيع المذكرة بين الجانبين بعد أن طرحت جامعة الشارقة عددا من البرامج التدريبية لأعضاء البرلمان والمشرفين على الأطفال من الدول العربية إلى جانب برامج أخرى لأطفال الوطن العربي طوال السنتين الماضيتين في دبلومات متخصصة وستعمل المذكرة على تلاقي الجهود المشتركة في تعزيز التعاون القائم بما يحقق الأهداف المشتركة ويعمل على تنميتها في إطار ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة في الاهتمام بالأطفال وتوفير البرامج التأهيلية المناسبة على أيدي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة.

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العالم العربي, الشارقة