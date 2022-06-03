https://arabic.sputniknews.com/20220603/البيت-الأبيض-يرحب-بقرار-أوبك-بشأن-زيادة-الإنتاج-1063015747.html
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T01:07+0000
2022-06-03T01:07+0000
2022-06-03T01:07+0000
أوبك
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".هذا وقررت دول "أوبك+" أمس الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن تحالف "أوبك+" رأى ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.
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أوبك, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
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رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".
هذا وقررت دول "أوبك+" أمس الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط
في أيلول/سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن تحالف "أوبك+" رأى ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.