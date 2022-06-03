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https://arabic.sputniknews.com/20220603/البيت-الأبيض-يرحب-بقرار-أوبك-بشأن-زيادة-الإنتاج-1063015747.html
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T01:07+0000
2022-06-03T01:07+0000
أوبك
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".هذا وقررت دول "أوبك+" أمس الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن تحالف "أوبك+" رأى ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.
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أوبك, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج

01:07 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Ronald Zakموظفو الطوارئ النمساويون يتفقدون درجة حرارة جسم المشاركين قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مقرهم الرئيسي في فيينا
موظفو الطوارئ النمساويون يتفقدون درجة حرارة جسم المشاركين قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مقرهم الرئيسي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Ronald Zak
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رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة بقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".
هذا وقررت دول "أوبك+" أمس الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، أن تحالف "أوبك+" رأى ضرورة في زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد.
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