https://arabic.sputniknews.com/20220603/التضخم-يجبر-نصف-الألمان-تقريبا-على-كبح-جماح-الإنفاق-1063036223.html
التضخم يجبر نصف الألمان تقريبا على كبح جماح الإنفاق
التضخم يجبر نصف الألمان تقريبا على كبح جماح الإنفاق
مع ارتفاع التضخم من مستوى قياسي إلى آخرأصبح نصف الألمان تقريبًا ممن لم يعد بإمكانهم تحمل نفقات نمط حياتهم مرغمين على كبح جماح الإنفاق، وفقًا لاستطلاع أجرته... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:23+0000
2022-06-03T12:23+0000
2022-06-03T12:24+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وأشار حوالي 47% من الألمان إلى أنهم يعملون على تخفيض نفقاتهم بشكل كبير، حيث ترتفع هذه الحصة إلى أكثر من ثلاثة أرباع في الأسر ذات الدخل المنخفض. وتم إجراء الاستطلاع على 1337 ألمانيا في الفترة ما بين 30 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران، وفقا لموقع "بلومبيرغ". وبلغ معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 8.7% في مايو/أيار، مدفوعًا بتكاليف الطاقة والغذاء التي من المرجح أن ترتفع أكثر مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وأدخلت حكومة المستشار أولاف شولز إجراءات الإغاثة بما في ذلك خفض مؤقت لضرائب الوقود والإعانات وتذاكر النقل العام الرخيصة، لكنها لم تعزز الثقة حتى الآن. وانخفضت مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام في أبريل/نيسان، ويرى المستهلكون أن كبح جماح التضخم مهمة أكثر إلحاحا من مكافحة تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية. وأظهر الاستطلاع أن الصراع في أوكرانيا هو التحدي الأكبر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار ألمانيا
التضخم يجبر نصف الألمان تقريبا على كبح جماح الإنفاق
12:23 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
مع ارتفاع التضخم من مستوى قياسي إلى آخرأصبح نصف الألمان تقريبًا ممن لم يعد بإمكانهم تحمل نفقات نمط حياتهم مرغمين على كبح جماح الإنفاق، وفقًا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة ARD.
وأشار حوالي 47% من الألمان إلى أنهم يعملون على تخفيض نفقاتهم بشكل كبير، حيث ترتفع هذه الحصة إلى أكثر من ثلاثة أرباع في الأسر ذات الدخل المنخفض.
وتم إجراء الاستطلاع على 1337 ألمانيا في الفترة ما بين 30 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران، وفقا لموقع "بلومبيرغ
".
وبلغ معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 8.7% في مايو/أيار، مدفوعًا بتكاليف الطاقة والغذاء التي من المرجح أن ترتفع أكثر مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأدخلت حكومة المستشار أولاف شولز إجراءات الإغاثة بما في ذلك خفض مؤقت لضرائب الوقود والإعانات وتذاكر النقل العام الرخيصة، لكنها لم تعزز الثقة حتى الآن.
وانخفضت مبيعات التجزئة بأكبر قدر خلال عام في أبريل/نيسان، ويرى المستهلكون أن كبح جماح التضخم مهمة أكثر إلحاحا من مكافحة تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية. وأظهر الاستطلاع أن الصراع في أوكرانيا هو التحدي الأكبر.