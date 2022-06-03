https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكويت-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-تغريدات-تدعم-المثلية-1063016254.html
الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب تغريدات تدعم المثلية
الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب تغريدات تدعم المثلية
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، القائم بالأعمال الأمريكي جيمس هولتسنايدر لتسليمه مذكرة احتجاجا على الرسائل الداعمة للمثلية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T03:45+0000
2022-06-03T03:45+0000
2022-06-03T03:45+0000
أخبار الكويت اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر: "استدعت وزارة الخارجية مساء الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة السيد جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها على رفض الكويت لما تم نشره، مشددة على ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام 1961".وقالت السفارة الأمريكية في الكويت يوم الخميس على تويتر: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".وتعد المثلية الجنسية محظورة في عدد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك الكويت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب تغريدات تدعم المثلية
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استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، القائم بالأعمال الأمريكي جيمس هولتسنايدر لتسليمه مذكرة احتجاجا على الرسائل الداعمة للمثلية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر: "استدعت وزارة الخارجية مساء الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة السيد جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".
وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها على رفض الكويت لما تم نشره، مشددة على ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام 1961".
وقالت السفارة الأمريكية في الكويت يوم الخميس على تويتر: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".
وتعد المثلية الجنسية محظورة في عدد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك الكويت.