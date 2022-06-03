عربي
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوتين-مشكلة-الغذاء-تطورت-مع-وباء-كورونا-قبل-فترة-طويلة-من-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1063049243.html
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضح الحالي المتمثل بشكلة الغذاء العالمية تطورت مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:10+0000
2022-06-03T17:28+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_b4ee827c4e3b8cfbc1f47e6b93cb6ef8.jpg
ونوه الرئيس الروسي إلى أن السياسات قصيرة النظر للدول الأوروبية هي التي أدت إلى أزمة في قطاع الطاقة.وقال بوتين: "لم يستمع الأوروبيون لطلباتنا بالإبقاء على عقود توريد الغاز طويلة الأمد. كان لهذا عواقب سلبية عليهم. ارتفعت الأسعار. لا علاقة لروسيا بهذا الأمر على الإطلاق. وارتفعت أسعار الأسمدة على الفور، والتي يتم إنتاجها جزئيا من الغاز".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_54d6e9b3fde371412f265c698445e423.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها

17:10 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 03.06.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضح الحالي المتمثل بشكلة الغذاء العالمية تطورت مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونوه الرئيس الروسي إلى أن السياسات قصيرة النظر للدول الأوروبية هي التي أدت إلى أزمة في قطاع الطاقة.
وقال بوتين: "لم يستمع الأوروبيون لطلباتنا بالإبقاء على عقود توريد الغاز طويلة الأمد. كان لهذا عواقب سلبية عليهم. ارتفعت الأسعار. لا علاقة لروسيا بهذا الأمر على الإطلاق. وارتفعت أسعار الأسمدة على الفور، والتي يتم إنتاجها جزئيا من الغاز".

وأكد بوتين أن "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала