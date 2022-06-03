https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوتين-مشكلة-الغذاء-تطورت-مع-وباء-كورونا-قبل-فترة-طويلة-من-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1063049243.html
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضح الحالي المتمثل بشكلة الغذاء العالمية تطورت مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T17:10+0000
2022-06-03T17:10+0000
2022-06-03T17:28+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_b4ee827c4e3b8cfbc1f47e6b93cb6ef8.jpg
ونوه الرئيس الروسي إلى أن السياسات قصيرة النظر للدول الأوروبية هي التي أدت إلى أزمة في قطاع الطاقة.وقال بوتين: "لم يستمع الأوروبيون لطلباتنا بالإبقاء على عقود توريد الغاز طويلة الأمد. كان لهذا عواقب سلبية عليهم. ارتفعت الأسعار. لا علاقة لروسيا بهذا الأمر على الإطلاق. وارتفعت أسعار الأسمدة على الفور، والتي يتم إنتاجها جزئيا من الغاز".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761345_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_54d6e9b3fde371412f265c698445e423.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها
17:10 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضح الحالي المتمثل بشكلة الغذاء العالمية تطورت مع وباء كورونا قبل فترة طويلة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونوه الرئيس الروسي إلى أن السياسات قصيرة النظر للدول الأوروبية هي التي أدت إلى أزمة في قطاع الطاقة.
وقال بوتين: "لم يستمع الأوروبيون لطلباتنا بالإبقاء على عقود توريد الغاز طويلة الأمد. كان لهذا عواقب سلبية عليهم. ارتفعت الأسعار. لا علاقة لروسيا بهذا الأمر على الإطلاق. وارتفعت أسعار الأسمدة على الفور، والتي يتم إنتاجها جزئيا من الغاز".
وأكد بوتين أن "روسيا تنتهي من إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ويمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها".