https://arabic.sputniknews.com/20220603/روسيا-اختراع-طريقة-لحماية-الطائرات-المسيرة-من-التشويش-1063023384.html
روسيا.. اختراع طريقة لحماية الطائرات المسيرة من التشويش
روسيا.. اختراع طريقة لحماية الطائرات المسيرة من التشويش
أفادت صحيفة روسية عن اختراع ما يحمي الطائرات المسيَّرة من الإعاقة التشويشية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:19+0000
2022-06-03T09:19+0000
2022-06-03T09:19+0000
روسيا
تكنولوجيا
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وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن الطريقة التي تمكِّن الطائرات المسيَّرة من مواجهة وسائط الحرب الإلكترونية اخترعتها الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في شركة "كلاشنيكوف" أن من المستحيل إعاقة الطائرة المسيَّرة المزودة بالتقنية المبتكرة من تحقيق مهمتها.وأضاف المصدر أن "نظام الملاحة الجديد" يفوق غيره من أنظمة الملاحة دقةً ولذلك فإن ضياع المسيَّرات يصبح حالة نادرة جدا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تكنولوجيا
روسيا.. اختراع طريقة لحماية الطائرات المسيرة من التشويش
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أفادت صحيفة روسية عن اختراع ما يحمي الطائرات المسيَّرة من الإعاقة التشويشية.
وقالت
"روسيسكايا غازيتا" إن الطريقة التي تمكِّن الطائرات المسيَّرة من مواجهة وسائط الحرب الإلكترونية اخترعتها الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في شركة "كلاشنيكوف" أن من المستحيل إعاقة الطائرة المسيَّرة المزودة بالتقنية المبتكرة من تحقيق مهمتها.
وأضاف المصدر أن "نظام الملاحة الجديد" يفوق غيره من أنظمة الملاحة دقةً ولذلك فإن ضياع المسيَّرات يصبح حالة نادرة جدا.