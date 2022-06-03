https://arabic.sputniknews.com/20220603/لأول-مرة-إعلان-مقتل-متطوع-فرنسي-في-أوكرانيا-1063021128.html
لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا
لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا
أفادت محطة "أوروبا 1" الإذاعية عن مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T08:13+0000
2022-06-03T08:13+0000
2022-06-03T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وذكر مراسل "سبوتنيك" في باريس نقلا عن المحطة الإذاعية، أن المتطوع توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في قصف قرب مدينة خاركوف.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان مقتل مواطن فرنسي ذهب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، ليكون القتيل أول متطوع فرنسي يلقى مصرعه في أوكرانيا بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا
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أفادت محطة "أوروبا 1" الإذاعية عن مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" في باريس نقلا عن المحطة الإذاعية، أن المتطوع توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في قصف قرب مدينة خاركوف.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان مقتل مواطن فرنسي ذهب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، ليكون القتيل أول متطوع فرنسي يلقى مصرعه في أوكرانيا بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني.