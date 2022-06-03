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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220603/لأول-مرة-إعلان-مقتل-متطوع-فرنسي-في-أوكرانيا-1063021128.html
لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا
لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا
أفادت محطة "أوروبا 1" الإذاعية عن مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T08:13+0000
2022-06-03T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وذكر مراسل "سبوتنيك" في باريس نقلا عن المحطة الإذاعية، أن المتطوع توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في قصف قرب مدينة خاركوف.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان مقتل مواطن فرنسي ذهب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، ليكون القتيل أول متطوع فرنسي يلقى مصرعه في أوكرانيا بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا

لأول مرة.. إعلان مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

08:13 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية
آثار قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت محطة "أوروبا 1" الإذاعية عن مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في باريس نقلا عن المحطة الإذاعية، أن المتطوع توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في قصف قرب مدينة خاركوف.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان مقتل مواطن فرنسي ذهب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، ليكون القتيل أول متطوع فرنسي يلقى مصرعه في أوكرانيا بعد بدء روسيا لعمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني.
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Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:51 GMT
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