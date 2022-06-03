https://arabic.sputniknews.com/20220603/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-مفاوضات-استئناف-تنفيذ-الاتفاق-النووي-الإيراني-1063045120.html

لافروف وعبد اللهيان يبحثان مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني

لافروف وعبد اللهيان يبحثان مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الوضع حول مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T14:44+0000

2022-06-03T14:44+0000

2022-06-03T14:44+0000

روسيا

إيران

الخارجية الروسية

سيرغي لافروف

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني: "تم التركيز على الوضع حول مفاوضات استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في سياق دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستعقد في 6 حزيران/يونيو الجاري".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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روسيا, إيران, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف