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https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-تطالب-واشنطن-بتفسيرات-حول-تسليم-كييف-مروحيات-روسية-سبق-وسلمت-لأمريكا-للعمل-في-أفغانستان-1063051481.html
موسكو تطالب واشنطن بتفسيرات حول تسليم كييف مروحيات روسية سبق وسلمت لأمريكا للعمل في أفغانستان
موسكو تطالب واشنطن بتفسيرات حول تسليم كييف مروحيات روسية سبق وسلمت لأمريكا للعمل في أفغانستان
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا طالبت الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات حول الأساس الذي تقوم واشنطن بناء عليه بتسليم أربع مروحيات من طراز "مي-17"... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T18:16+0000
2022-06-03T18:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية: "على خلفية تصريحات واشنطن حول شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، لفتت انتباهنا حقيقة صارخة أخرى تتعلق بانتهاك الجانب الأميركي لالتزاماته الدولية".وتابعت الخارجية الروسية: "الحديث هنا عن حزمة (مساعدات) أميركية لأوكرانيا تم الإعلان عنها في الأول من يونيو/حزيران، تحتوي ضمن أشياء أخرى، على 4 مروحيات من طراز (مي-17)، كان بلدنا قد سلمها للولايات المتحدة من أجل تشغيلها في أفغانستان".وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة "قدمت طلبا رسميًا إلى وزارة الخارجية، وطالبت بتوضيحات مفصلة عن سبب تسليم المروحيات إلى أوكرانيا دون علم وموافقة المصدر، أي روسيا، وخلافا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".
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روسيا, العالم, رصد عسكري

موسكو تطالب واشنطن بتفسيرات حول تسليم كييف مروحيات روسية سبق وسلمت لأمريكا للعمل في أفغانستان

18:16 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 03.06.2022)
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمروحيتان من طراز "مي-17"
مروحيتان من طراز مي-17 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا طالبت الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات حول الأساس الذي تقوم واشنطن بناء عليه بتسليم أربع مروحيات من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا، والتي سبق ومنحتها روسيا للولايات المتحدة للعمل في أفغانستان، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، مشيرة إلى أن هذا يعد انتهاكا صارخا من الجانب الأميركي لالتزاماته.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية: "على خلفية تصريحات واشنطن حول شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، لفتت انتباهنا حقيقة صارخة أخرى تتعلق بانتهاك الجانب الأميركي لالتزاماته الدولية".
وتابعت الخارجية الروسية: "الحديث هنا عن حزمة (مساعدات) أميركية لأوكرانيا تم الإعلان عنها في الأول من يونيو/حزيران، تحتوي ضمن أشياء أخرى، على 4 مروحيات من طراز (مي-17)، كان بلدنا قد سلمها للولايات المتحدة من أجل تشغيلها في أفغانستان".

"هذا الأمر تم النص عليه في عقد وشهادة المستخدم النهائي، حيث ذكر بوضوح أنه يجب تسليم المروحيات المذكورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية من أجل قواتها المسلحة".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة "قدمت طلبا رسميًا إلى وزارة الخارجية، وطالبت بتوضيحات مفصلة عن سبب تسليم المروحيات إلى أوكرانيا دون علم وموافقة المصدر، أي روسيا، وخلافا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".
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