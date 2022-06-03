https://arabic.sputniknews.com/20220603/هيئة-السياحة-الروسية-تتوقع-قبول-البطاقات-البنكية-مير-في-الوجهات-الرئيسية-على-غرار-تركيا-1063018480.html
هيئة السياحة الروسية تتوقع قبول البطاقات البنكية "مير" في الوجهات الرئيسية على غرار تركيا
هيئة السياحة الروسية تتوقع قبول البطاقات البنكية "مير" في الوجهات الرئيسية على غرار تركيا
توقعت رئيسة هيئة السياحة في روسيا، زارينا داغوزوفا، اليوم الجمعة، أن يتم قبول بطاقات الدفع البنكية الإلكترونية "مير" في الوجهات السياحية الرئيسية للروس، بحلول... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت داغوزوفا، عبر "تلغرام": "أحد المجالات الرئيسية لعمل هيئة السياحة الروسية على المسار الدولي، هو الترويج لتوسيع استخدام بطاقة مير في الخارج، حتى يتمكن سائحينا من سداد المدفوعات باستخدام البطاقات الروسية".وأشارت داغوزوفا إلى أنها تحدثت، قبل أيام، مع وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الذي أكد أن السائحين الروس يمكنهم الدفع بحرية مقابل الخدمات ببطاقة "مير"، في جميع الفنادق بتركيا تقريبًا.وأضافت، "في تركيا، اليوم، يقبل جزء كبير من البنية التحتية [السياحية] بطاقة "مير" .. وفي ذات الوقت، نوصي بأن يكون لدى السائحين سيولة نقدية، عند الحاجة".يذكر أن بعض الشركات السياحية والفنادق في مصر، قد أبدت استعدادها لقبول بطاقات "مير".وكانت روسيا شرعت في إنشاء منظومة دفع وطنية، عقب مواجهة عدد من المصارف الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد"، على خلفية العقوبات الأمريكية.وفي يوليو/تموز 2014، تم تأسيس شركة "المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"؛ ويمتلك البنك المركزي الروسي 100 في المئة من أسهمها.وتقوم المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع بتعزيز نظام الدفع في الدول الأخرى، ولا سيما في إيران والصين، وأيضا في الدول الآسيوية والأوروبية.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد
هيئة السياحة الروسية تتوقع قبول البطاقات البنكية "مير" في الوجهات الرئيسية على غرار تركيا
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توقعت رئيسة هيئة السياحة في روسيا، زارينا داغوزوفا، اليوم الجمعة، أن يتم قبول بطاقات الدفع البنكية الإلكترونية "مير" في الوجهات السياحية الرئيسية للروس، بحلول نهاية عام 2022.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت داغوزوفا، عبر "تلغرام": "أحد المجالات الرئيسية لعمل هيئة السياحة الروسية على المسار الدولي، هو الترويج لتوسيع استخدام بطاقة مير في الخارج، حتى يتمكن سائحينا من سداد المدفوعات باستخدام البطاقات الروسية".
وتابعت: "في هذا الصدد، نعمل بنشاط مع الشركاء الأجانب. نتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم قبول بطاقة مير في الوجهات السياحة الرئيسية للروس".
وأشارت داغوزوفا إلى أنها تحدثت، قبل أيام، مع وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الذي أكد أن السائحين الروس يمكنهم الدفع بحرية مقابل الخدمات ببطاقة "مير"، في جميع الفنادق بتركيا تقريبًا.
وأضافت، "في تركيا
، اليوم، يقبل جزء كبير من البنية التحتية [السياحية] بطاقة "مير" .. وفي ذات الوقت، نوصي بأن يكون لدى السائحين سيولة نقدية، عند الحاجة".
يذكر أن بعض الشركات السياحية والفنادق في مصر
، قد أبدت استعدادها لقبول بطاقات "مير".
وكانت روسيا
شرعت في إنشاء منظومة دفع وطنية، عقب مواجهة عدد من المصارف الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد"، على خلفية العقوبات الأمريكية.
وفي يوليو/تموز 2014، تم تأسيس شركة "المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"؛ ويمتلك البنك المركزي الروسي 100 في المئة من أسهمها.
وتقوم المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع بتعزيز نظام الدفع في الدول الأخرى، ولا سيما في إيران والصين، وأيضا في الدول الآسيوية والأوروبية.