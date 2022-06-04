https://arabic.sputniknews.com/20220604/إجراء-عملية-زراعة-أذن-بشرية-بطابعة-ثلاثية-الأبعاد-1063067870.html
إجراء عملية زراعة أذن بشرية بطابعة ثلاثية الأبعاد
إجراء عملية زراعة أذن بشرية بطابعة ثلاثية الأبعاد
أجرى فريق طبي أمريكي عملية زراعة أذن بشرية تم تكوينها من خلايا المريض المعالج، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:00+0000
2022-06-04T10:00+0000
2022-06-04T10:00+0000
مجتمع
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وقال موقع "ruetir" إن تلك الأذن البشرية ابتكرتها شركة "ثري دي بايو ثيرابوتيكس"، وأن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها زرع أذن بهذه التقنية التي يمكنها أن تساعد الأشخاص الذين يعانون عيبا خلقيا نادرا.وتحمل الأذن التي تمت زراعتها اسم "أورينوفو"، ونفذ العملية الجراح أرتورو بونيا، وهو مؤسس معهد متخصص في علاج تشوه الأذن في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.يشار إلى أنه تم تنفيذ العملية عن طريق تكوين أذن مماثلة لأذن المريض الأخرى الصحيحة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد جمع خلايا غضاريف أذنه واستزراعها للحصول على كمية كافية منها، ثم تخلط مع هيدروجيل الكولاجين ويُستخدم هذا الخليط للطابعة.بعد ذلك تتم إحاطة الأذن الجديدة بقشرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها، ويمتص جسم المريض هذه القشرة بمرور الوقت، ومن المنتظر أن تتخذ الأذن المزروعة شكل الأذن طبيعية وملمسها ومرونتها مع الوقت.يذكر أنه تجري حاليا تجارب سريرية على هذه التقنية، فيما يبلغ إجمالي عدد المرضى الذين يتوقع أن تشملهم 11 شخصاً في ولايتي كاليفورنيا وتكساس.وأعرب الدكتور بونيا عن أمله في أن تحل الآذان المزروعة محل إنشاء طرف اصطناعي عبر إزالة الغضروف من الضلع، أو مادة تسمى "البولي إيثيلين المسامي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
إجراء عملية زراعة أذن بشرية بطابعة ثلاثية الأبعاد
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أجرى فريق طبي أمريكي عملية زراعة أذن بشرية تم تكوينها من خلايا المريض المعالج، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.
وقال موقع "ruetir
" إن تلك الأذن البشرية ابتكرتها شركة "ثري دي بايو ثيرابوتيكس"، وأن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها زرع أذن بهذه التقنية التي يمكنها أن تساعد الأشخاص الذين يعانون عيبا خلقيا نادرا.
وتحمل الأذن التي تمت زراعتها اسم "أورينوفو"، ونفذ العملية الجراح أرتورو بونيا، وهو مؤسس معهد متخصص في علاج تشوه الأذن في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
يشار إلى أنه تم تنفيذ العملية عن طريق تكوين أذن مماثلة لأذن المريض الأخرى الصحيحة بطابعة ثلاثية الأبعاد
، وذلك بعد جمع خلايا غضاريف أذنه واستزراعها للحصول على كمية كافية منها، ثم تخلط مع هيدروجيل الكولاجين ويُستخدم هذا الخليط للطابعة.
بعد ذلك تتم إحاطة الأذن الجديدة بقشرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها، ويمتص جسم المريض هذه القشرة بمرور الوقت، ومن المنتظر أن تتخذ الأذن المزروعة شكل الأذن طبيعية وملمسها ومرونتها مع الوقت.
يذكر أنه تجري حاليا تجارب سريرية على هذه التقنية، فيما يبلغ إجمالي عدد المرضى الذين يتوقع أن تشملهم 11 شخصاً في ولايتي كاليفورنيا وتكساس.
وأعرب الدكتور بونيا عن أمله في أن تحل الآذان المزروعة محل إنشاء طرف اصطناعي عبر إزالة الغضروف من الضلع، أو مادة تسمى "البولي إيثيلين المسامي".