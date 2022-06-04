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https://arabic.sputniknews.com/20220604/البابا-فرانسيس-يعلن-رغبته-بزيارة-أوكرانيا--1063079261.html
البابا فرانسيس يعلن رغبته بزيارة أوكرانيا
البابا فرانسيس يعلن رغبته بزيارة أوكرانيا
أعلن البابا فرانسيس، يوم أمس الجمعة، عن رغبته بزيارة أوكرانيا، مشيرا أنه ينتظر اللحظة المناسبة للقيام بذلك في القريب العاجل. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:31+0000
2022-06-04T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونقلت وكالة "أسنا" الإيطانية تصريحات البابا فرانسيس خلال لقائه مع مجموعة من الأطفال واللاجئين القادمين من أوكرانيا قال خلالها: "أود أن أذهب إلى أوكرانيا، لكن علي أن أنتظر اللحظة المناسبة".وأكد البابا أنه يعتزم مقابلة ممثلين عن السلطات الأوكرانية لمعرفة ما إذا كانت هذه الرحلة ممكنة. مضيفا أنه يفكر بذلك مليا وحول جدوى الزيارة ونتائجها على أوكرانيا والعالم أجمع.في وقت سابق، تلقى البابا دعوة من رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، لزيارة أوكرانيا.كما أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أهمية هذه الزيارة، حيث قال إن الشعب سيستقبل بابا روما بأذرع مفتوحة.وكشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات إثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال. أفادت وكالة "أسكانيوز" للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات إثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.
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العالم

البابا فرانسيس يعلن رغبته بزيارة أوكرانيا

13:31 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforteرياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
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أعلن البابا فرانسيس، يوم أمس الجمعة، عن رغبته بزيارة أوكرانيا، مشيرا أنه ينتظر اللحظة المناسبة للقيام بذلك في القريب العاجل.
ونقلت وكالة "أسنا" الإيطانية تصريحات البابا فرانسيس خلال لقائه مع مجموعة من الأطفال واللاجئين القادمين من أوكرانيا قال خلالها: "أود أن أذهب إلى أوكرانيا، لكن علي أن أنتظر اللحظة المناسبة".
وأكد البابا أنه يعتزم مقابلة ممثلين عن السلطات الأوكرانية لمعرفة ما إذا كانت هذه الرحلة ممكنة. مضيفا أنه يفكر بذلك مليا وحول جدوى الزيارة ونتائجها على أوكرانيا والعالم أجمع.
في وقت سابق، تلقى البابا دعوة من رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو، لزيارة أوكرانيا.
كما أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أهمية هذه الزيارة، حيث قال إن الشعب سيستقبل بابا روما بأذرع مفتوحة.
وكشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات إثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال.
أفادت وكالة "أسكانيوز" للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات إثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.
وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.
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